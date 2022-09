En Monterrey ruedan y ruedan para llegar a la “chamba”

¿Qué haría usted si no tuviera coche y no hubiera autobuses urbanos? Probablemente caminar o andar en bicicleta, y eso es precisamente lo que hicieron funcionarios y miembros de la comunidad, quienes este jueves, para conmemorar el Día Mundial Sin Auto, se trasladaron a sus trabajos usando un medio sostenible, barato y no contaminante.

Atendiendo una invitación de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible de Monterrey, un grupo de personas se sumaron al Reto Sin Auto 2022.

Este evento consiste en que, cuando menos el 22 de septiembre, la movilidad se haga a pie o en bicicleta, no usando transportes motorizados, explicó Laura Ballesteros Mancilla, titular de la Secretaría.

Te recomendamos:

“El objetivo del reto es sensibilizar sobre las consecuencias que tiene el uso irracional del automóvil en la ciudad, tanto para la salud pública, como para el medio ambiente, y los beneficios de transportarse por medios sostenibles”, explicó la funcionaria municipal.

El Día Mundial Sin Auto sirve para concientizar sobre otros medios de transporte menos contaminantes. Foto: Cortesía Municipio de Monterrey

Cada vez que visitan colonias donde hay mayor número de usuarios de transporte público y usan el automóvil, señaló Ballesteros Mancilla, escuchan las mismas peticiones: calles más seguras, reductores de velocidad, semáforos, mejora de la Ecovía con calles seguras y completas para todas las personas.

La secretaria convocó a funcionarios del municipio de Monterrey y a la sociedad civil, empresas y otras instituciones de Gobierno a moverse a pie, bicicleta o transporte público.

Ella puso el ejemplo al trasladarse sobre una bicicleta para llegar a su destino.

Pidió a quienes se unan, compartir una historia o foto etiquetando a @sedusomonterrey a través de las redes sociales y usando el hashtag #mtysinauto y #retosinauto2022.

Te recomendamos:

“Invitamos a todos los funcionarios, tanto del municipio como de zona metropolitana, así como legisladores, a que nos ayuden a hacer sus trayectos el día de hoy sin auto, que se sumen a este movimiento en el Día Mundial Sin Auto que busca hacer la promoción de otros sistemas de movilidad que no sean los motorizados. Estamos trabajando hoy para la gente del mañana” comentó Ballesteros Mancilla.