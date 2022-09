Víctimas de ataque de Fuerza Civil rechazan disculpas públicas: “Lo que nos hicieron ya no se puede reparar”

Dos sobrevivientes de un ataque de Fuerza Civil en contra de un grupo de hombres, ocurrido el 26 de septiembre de 2020, y que dejó como saldo dos personas muertas, rechazaron este lunes la disculpas públicas ofrecidas por la Secretaría de Seguridad de Nuevo León.

Venancio Santiago Margarito y Jaime Santiago Margarito, en representación de las víctimas y de sus familias coincidieron en señalar que de nada sirven las disculpas cuando hay daños que ya no se pueden reparar.

Durante una ceremonia realizada en el auditorio del Museo de Historia Mexicana, Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad de Nuevo León, ofreció disculpas en obediencia a una Recomendación 002/2021 de la CEDH-Nuevo León.

Te recomendamos:

“El Gobierno del Estado de Nuevo León y en especial la Secretaría de Seguridad lamenta profundamente la injusta e indignante denostación sufrida por las víctimas directas Felipe Martínez Martínez, Jaime Santiago Margarito, Venancio Santiago Margarito, Gregorio Santiago Margarito y Claudio Francisco Martínez, a través de múltiples notas informativas publicadas en diversos medios de comunicación y redes sociales en las que sin conocimiento de causa les atribuyeron conductas inexistentes.

“Hoy, por este medio, se ratifica que no existió conducta inapropiada ni responsabilidad en los hechos que dieron origen a este acto por parte de los ahora occisos: Gregorio Santiago Margarito y Claudio Francisco Martínez, como tampoco por parte de los señores Felipe Martínez Martínez, Jaime Santiago Margarito y Venancio Santiago Margarito”, expresó Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad de Nuevo León.

La Secretaría a su cargo, añadió, reprueba los hechos y ha realizó acciones pertinentes para que los servidores públicos responsables de la violación a derechos humanos, los policías Isaí Gallegos Ruiz y César Estudillo Aguilar fuesen procesados penalmente.

El 26 de septiembre de 2020 elementos de Fuerza Civil detuvieron a un grupo de hombres en la colonia Los Cristales de Monterrey. Los uniformados hicieron una revisión y tras esta se desató una riña. Uno de los policías accionó su arma y mató a Gregorio Santiago Margarito, de 20 años y a Claudio Francisco Martínez, de 41.

Venancio Santiago Margarito expresó que todavía no puede trabajar por los actos de violencia en su contra. Foto: Martín Fuentes

Palacios Pámanes señaló que Gallegos Ruiz fue procesado y alcanzó una pena de 57 años 18 días y al pago de 1 millón 246 mil 784 pesos por concepto de indemización por muerte y gastos funerarios, tras ser encontrado culpable de homicidio calificado y tortura, mientras que Estudillo Aguilar fue condenado a 15 años de prisión por los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento.

Sin embargo, al momento de tomar la palabra, Venancio Santiago Margarito rechazó las disculpas públicas ofrecidas por Palacios Pámanes.

“Mi nombre es Venancio Santiago Margarito y soy uno de los sobrevivientes del día 26 de septiembre de 2020. Gracias a Dios vivo de milagro y estar hablando con todos ustedes, pero… no acepto las disculpas, ¿por qué?... porque nos destrozaron la vida, ya no somos los mismos… nos destrozaron la vida y acabaron con la vida de dos compañeros míos”, dijo. “No tenían derecho a hacernos esto”.

A consecuencia del ataque, Venancio Santiago Margarito, está operado de los brazos y no puede hacer esfuerzo por lo que está impedido para trabajar.

“No es fácil expresarme porque también tuve una lesión en el cuello y se me dificulta un poco hablar”, expresó. “No acepto las disculpas porque por más que se disculpen, nada va a remediar lo que nos hicieron, no pueden hacer nada. Por más que le busquen no van a regresar a mi hermano.

“De haber sabido que nos iba a pasar esto nos hubiéramos quedado en el rancho, trabajando en el campo. Uno viene a la ciudad por necesidad, uno no viene a faltarle el respeto a nadie”.

Pidió que se respeten los derechos de todas las personas porque lo único que hicieron fue buscar trabajo para darle una mejor vida a su familia.

Su hermano, Jaime Santiago Margarito, también rechazó las disculpas y dijo que no es correcto ser discriminado.

“Qué bueno que reconocen sus errores y los errores que cometieron su personal, elementos de la Fuerza Civil. Yo, sobreviviente del día 26 de septiembre de 2020, fuimos detenidos y atacados por elementos de la Fuerza Civil… ¿por qué vinimos a trabajar a la ciudad de Monterrey?.. vinimos porque donde nosotros vivimos no hay trabajo para sostener a la familia.

“Vinimos a trabajar cinco personas, llegando aquí no es justo lo que nos hicieron los policías y elementos de la Fuerza Civil; nos discriminaron, violaron nuestros derechos, nos golpearon, nos dejaron heridos, nos tiraron con balas, terminaron con la vida de mi ser querido, Gregorio Santiago Margarito y con la de mi compañero Claudio Francisco Martínez. Es por eso que yo no los puedo perdonar porque no me he podido recuperar de la pérdida de mi hermano”.

Jaime Santiago Margarito pidió que no se discrimine a las personas por su color de piel ni condición. Foto: Martín Fuentes

Jaime Santiago Margarito indicó que también sufrió lesiones en los pies y eso le impide trabajar.

“¡Por eso le pido al secretario de Seguridad Pública que cumpla con lo que se ha comprometido!, que nos iban a apoyar con becas para mis niños, para que ellos salgan adelante, que nos iban a apoyar con médicos para que nos estuvieran revisando”.

Pidió también que enseñe a los elementos de Fuerza Civil a que respeten a las personas y no discriminen a nadie.

“Así como yo, hay muchas personas en Monterrey trabajando, personas que hablamos un dialecto, personas que hablamos tenec, náhautl, pame, así hablamos muchas personas aquí. No porque hablamos un dialecto nos van a discriminar, nos van a golpear”.

Te recomendamos:

Expresó que simplemente por no tener recursos para comprar ropa nueva y salir de trabajar de la construcción sucio, no es correcto que la policía los detenga o considere sospechosos.

“Te dicen ´a ver, detente´, ´¿a dónde vas?´, ´¿por qué andas sucio?´, ´¡andas borracho!´. Tantito quieres hablar y te dicen: ´¡cállate la boca!´; eso no está bien. Aquí todos tenemos derechos, tanto los uniformados, no porque traen una vestimenta, su escudo, la bandera de México no se crean que son más hombres o más potentes”, expresó.

Javier Navarro, secretario general de Gobierno, afirmó que se dará continuidad a las promesas hechas a las víctimas y sus familias. Foto: Martín Fuentes

En su intervención, Javier Navarro, secretario de Gobierno de Nuevo León, aseguró que se dará seguimiento a las promesas y que se les otorgarán becas para el estudios de los hijos y apoyo médico a los sobrevivientes para que puedan restablecerse al 100%.