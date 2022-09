Dany Durán, de actor de TV a estrella de Only Fans: “No me gusta que me juzguen por lo que hago”

Dany aclara que hay un concepto equivocado de Only Fans porque no todo es contenido para adultos. Foto: Cortesía Daniel Durán

De niño, Daniel Durán, mejor conocido como Dany, La Caja, tenía muy claro lo que quería: fama. Cuando era adolescente su participación en el programa “¡Acábatelo!”, conducido por Mario Bezares, lo volvió muy conocido.

También formó parte del ballet Quality y estuvo en “Las noches del futbol” donde agregaron el adjetivo “La Caja” a su nombre. Tuvo momentos difíciles, incluso se retiró un tiempo e ingresó en rehabilitación para poder salir adelante de diversas situaciones personales.

Te puede interesar: Mario Bezares está preparado para salir de la TV.

Pero hoy, el regiomontano experimenta una nueva forma de popularidad. Es una estrella de la plataforma Only Fans y disfruta tanto de su fama que no se pone límites para crear contenido.

¿Dany, cómo decidiste tener un perfil en Only Fans?

—A mí siempre me había gustado subir fotos con poca ropa a mi Instagram y a mis redes, pero se fue haciendo más y más. Una vez iban a filtrar unas fotos mías en Twitter y decidí sacar una sesión que tenía sin ropa a la luz para que no me atacaran.

O sea para ganarles el tiro…

—Sí, para que no fuera tan agresivo hacia mí y creo que eso fue lo que me ayudó porque si no hubiera sacado esas fotos siento que el hate o el bullying de la gente hacia mí hubiera sido… para qué te cuento. La verdad es duro (el hate), pero afortunadamente nada más duró como una semana… de ahí empecé a dirigirme más hacia el público que consume este tipo de fotos y videos.

Dany señala que a nivel profesional no puede quejarse. Foto: Cortesía Daniel Durán

Después, un amigo me dijo: “pues aprovecha y sácale dinero a lo que estás haciendo”… y así empecé a monetizar en Only Fans.

¿Only Fans es negocio?

—Para las personas que nos dedicamos a esto, sí. Para cualquier otra persona que nada más quiere abrirlo y quiere tener seguidores de la nada, pues no. Gente que conozco, amigos, me hablan preguntándome cómo le pueden hacer para abrir un perfil así, sin seguidores, sin nada… pues no. Necesitas tener consumidores, no funciona nada más porque sí.

Además de mucho valor, ¿qué se necesita para abrir una cuenta de Only Fans?

—(Risas) ¡Que nada te dé pena!.. y que te guste, más que nada porque Only Fans es hacerlo de cualquier tipo de contenido, no nada más el que te muestra desnudo o el que tiene contenido para adultos. También hay personas que lo utilizan para sus trabajos profesionales.

Por ejemplo, si tú haces pasteles y quieres dar un curso pues nada más los que están en tu Only Fans van a ver tu curso. Puedes dar cursos de guitarra, de lo que tú quieras, no es únicamente contenido sexual.

¿Cuál fue tu primer pensamiento una vez que abriste la cuenta?

—Pues… que ya me estaba metiendo en algo más fuerte y que iba a cambiar mi imagen porque yo venía de ser una figura juvenil para chavos y chavas… ahora sería un poco más para adultos. Aunque yo ya venía marcando esa línea desde hace tiempo porque, mis fans de la época de (programa) “¡Acábatelo!” ya crecieron, algunas chavas ya están casadas, ya tienen hijos.

Como ellos crecieron, yo también y fui cambiando mi contenido. Y sí fue un poquito de temor al principio, pero luego todo fluyó. Empecé a ver que el público lo aceptó bien y aquí sigo.

Lo difícil de abrir un Only Fans es perder el nervio, lo demás es fácil. Foto: Cortesía Daniel Durán

Entonces lo difícil fue tomar aire y lanzarte…

—¡Jajajajaja! Sí, así fue… Nada más fue el temor de al principio, pero luego empiezas a ver ganancias y se quitan los nervios… ¡jajajaja! Te vas motivando.

¿Tener una cuenta de Only Fans te limita?

—Mmmm… no sé… para televisión no porque estuve en Televisa Monterrey, en “Gente regia”. Ya tenía Only Fans… de hecho la productora y la gente de Televisa sabían que yo tenía esta plataforma. Aunque de pronto sí había dos o tres comentarios de “oye, deberías bajarle un poquito al contenido”, pero yo siempre respondí “así me contrataron pues… así soy”.

Hasta ahorita no tenido algún tema con otras cosas… tal vez marcas que ya no me buscaron, pero porque no voy con sus contenidos.

Cuando salí de Televisa Monterrey quise tocar puertas en Multimedios y con mis amigos que quedaron de productores me dijeron que sí, pero nunca me volvieron a llamar; no sé si igual el jefe de ahí se molesta porque yo produzco este contenido y por eso. Pero de ahí en fuera, nada más.

Y tú, a nivel personal, ¿cómo vas?

—Pues todo muy bien…

¿Tus relaciones personales se han visto afectadas?

—

Y pues volviendo a lo sentimental yo creo que así seguiré, solo.

Pero, no te puedes cerrar…

—¡Ah, no para nada! Y la persona que vaya a llegar me tiene qué querer como soy. Yo creo que buscaría a una persona que se dedique a lo mismo porque estaría más abierta de mente y no habría tantos problemas como con alguien que no pertenezca a este mundo.

¿Cuánto tiempo te visualizas en esta plataforma?

—Mmm, pues hasta donde tenga que llegar porque sí me visualizo por más tiempo y tratar de conquistar más público, pero eso involucra que tengo qué hacer contenido más fuerte y como todo mi público es de la comunidad tengo que hacer más contenido con hombres, con mujeres… yo no me cierro a hacer colaboración con todas las personas…

Con nadie me limito y no cierro puertas… pero siempre y cuando sea un ganar-ganar, que la otra persona también tenga una buena cantidad de seguidores en Twitter y otras redes, no nada más en Only Fans.

La gente que te reconoce en la calle ¿qué te dice?

—La verdad, casi nunca me hablan del tema de Only Fans, pero cuando lo hacen no tengo ningún problema. No me avergüenzo. De hecho, mucha gente se ríe y me dice “¡wow, qué aventado!”, “¡qué bien por ti!” y finalmente es muy mi vida, es lo que yo quiera hacer.

Es tu cuerpo, ¿no?

—¡Claro!, además hay gente que hace cosas peores…

¿Te afecta la doble moral que hay en algunas sociedades?

—Ahorita estamos viviendo una época en la que por todo te critican y por todo te juzgan y por todo te tachan. Lo que sufro ahora es que juzgan mucho mi sexualidad. Me saca de onda porque es precisamente gente de la comunidad la que me critica ¡y duro!; no generalizo porque hay muy buenas personas y quiero mucho a mi público, pero hay dos o tres personas que digo “¡ay, canijos!” y son esas personas que siempre están exigiendo respeto, que les hablen bien, que los traten de buena manera y resulta que te tratan de la fregada.

Si yo soy una persona que no quiere hablar de su sexualidad pues es porque me lo quiero reservar. No me gusta que las demás personas me juzguen nada más por el tipo de contenido que hago. Yo voy por la vida con el lema de “vive y deja vivir”.

¿Tu familia sabe del tipo de contenido que publicas?

—Sí, todos lo saben. Todos están enterados; al principio hubo un detalle porque tengo sobrinos pequeños, mi hermano está divorciado. Un día su exesposa le comentó: “oye, tú hermano está haciendo esto, no vaya a llegar a ojos de tus hijos…”.

Yo le dije a mi hermano: “no tiene por qué llegar a ojos de mis sobrinos porque esta es una plataforma para adultos y la persona que les llegue a mostrar algo mío es porque se trata de alguien muy malo que le haría mucho daño a la familia”.

¿Hasta dónde serías capaz de llegar..?

—No sé… porque antes pensaba “no voy a hacer estas cosas”, pero pues ya las hice (risas). Sí me gustaría diversificar mi contenido… depende de lo que pida el público, pero sin llegar al extremo… no sé hasta dónde sí, pero tienes que diversificarte, al menos en esta plataforma.

¿Tus seguidores se tratan de pasar contigo?

—No tanto que traten de pasarse, pero a veces me escriben y me preguntan “¿cuánto me cobras, cuánto esto, cuánto lo otro?”. Pero en mi perfil de Twitter dice que no soy escort, no vendo servicios, solamente hago contenido, pero sí hay muchas propuestas que quieren un sexo servicio.

¿Te gusta la fama?

—¡Me encanta! Desde chiquito soñaba con estar en televisión, en radio, en lo que fuera, darme a conocer. Ahorita creo que ha bajado mucho mi fama en cuestión de la televisión, pero porque ya no estoy vigente, pero estoy buscando oportunidades, estoy tocando puertas y hacer lo que me gusta, no nada más vivir del Only Fans.

¿Llega un momento en que el Only Fans es aburrido?

—¡No!, como te digo, te tienes que renovar, hacer otras cosas diferentes. Hay muchos parámetros muy grandes para hacer contenido diverso. Hay muchas cosas, accesorios… juguetes; las personas entre más fetiches o juguetes utilices, más público vas a tener…