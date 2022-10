Te decimos cuáles son las expectativas de los diputados del Congreso de NL sobre primer informe de Samuel García

Cuando este 7 de octubre el gobernador de Nuevo León Samuel García rinda su primer informe de gobierno en el Congreso, los legisladores esperan que se explique por qué el tema del agua llegó a tomar niveles alarmantes, qué sucede con la seguridad en Nuevo León y sobre, todo, que no se mienta a la ciudadanía.

En entrevista con Publimetro diputados de diferentes partidos coincideron en señalar que el Estado continúa enfrentando serias situaciones que deben resolverse a la brevedad y con acciones concretas por parte del ejecutivo estatal.

No hay qué evadir responsabilidades: Lilia Olivares (PAN)

Aunque analistas señalan que el primer año de un gobierno no puede considerarse de transformación, sino de transición, la diputada panista Lilia Olivares no comparte esta opinión porque desde el primer momento en que Samuel García asumió la gubernatura de Nuevo León, sabía a lo que se enfrentaba.

“Yo creo que cuando aceptamos una responsabilidad como servidores públicos tenemos qué saber a lo que nos enfrentamos, no podemos decir ´quiero ser esto´ y no tener el contexto de a lo que nos vamos a enfrentar”, señaló Olivares, “creo que no podemos evadir responsabilidades. El señor ya es gobernador desde el primer día que tomó la rienda de este estado hay que aceptar el cómo estaba Nuevo León, todos somos conscientes de eso y de los probemas que hay qué atacar”.

Lilia Olivares, diputada del PAN, brindará a García el beneficio de la duda. Foto: Cortesía Congreso

La legisladora, sin embargo, es partidaria de escuchar primero lo que el gobernador tenga qué decir y luego juzgar.

“Hay qué escucharlo, es una evaluación del primer año, hay qué ver lo que pudo lograr. Ver si cumplió con lo que nos había prometido desde este primer año”.

Olivares se reserva la opción de evaluar el gobierno de García; de hecho quiere darle el beneficio de la duda.

“Me quisiera esperar al viernes, esperar a ver qué nos da como resultados. Sabemos que le han tocado algunas crisis difíciles, sabemos que Nuevo León no es fácil de gobernar para cualquiera. Sin embargo, hay que esperarnos a darle el beneficio de la duda y ahora así hacer una evaluacion, obviamente un comparativo de cómo recibe y a lo que el se comprometió”.

La diputada espera que se toquen temas como el agua, que es una queja ciudadana, la seguridad y la movilidad

“Creo que al menos con esos tres sí se va a entretener un ratito de que nos dé avances que ha tenido en este primer año”, añadió Olivares.

Coincidimos con la ciudadanía: Alhinna Vargas (PRI)

Al ser representantes de los ciudadanos, los diputados en el Congreso coinciden con la evaluación que los habitantes del Estado dan a Samuel García en su primer año de gobierno, la cual es reprobatoria.

“Vi que anda en 6.4, 6.5. Coincidimos con la calificación ciudadana porque somos sus representantes, si eso es lo que le otorgan como calificación desde luego que estamos con ellos”, expresó la diputada de la bancada priísta.

Señaló que ha sido un año de muchos ajustes y problemas.

“Hablamos de la sequía, el problema del agua, el problema de seguridad, del incendio en las zonas montañosas, la reactivación económica, el regreso a clases, el retiro o no de las medidas sanitarias”, recordó Vargas, “y fueron muchos acontecimientos, yo creo que (el gobernador) sí ha quedado un poquito a deber, había expectativas muy altas de este gobierno, la votación así lo demostró. Creo que por la edad y por su discurso de hacer las cosas de una manera diferente, nueva, de forma no convencional sí generó mucha expectativa en cuanto a su forma de gobernar”.

De acuerdo a Alhinna Vargas, García tiene calificación reprobatoria. Foto: Cortesía Congreso

La legisladora indicó que hubo situaciones muy complicadas que probablemente no se afrontaron de la manera más adecuada.

“El más grave, sin duda, es el tema del agua y el tema de inseguridad, vemos cómo cada mes está aumentando y aumentando y aumentando y hasta el momento no hemos percibido alguna estrategia clara, definida y enfocada a combatirla”, detalló.

Vargas espera que el viernes, el gobernador aborde durante su informe aspectos básicos, pero estratégicos.

“Desde luego el tema de seguridad es muy delicado y tiene que informar las cifras y, sobre todo, algún plan con el reciente cambio de secretario de Seguridad y explicar si hay alguna estrategia ya preparada que esté enfocada, muy clara y definida para combatir los índices delictivos que han ido en aumento”.

También le gustría escuchar por qué el tema del agua se convirtió en un problema mucho grave del que todos pensaban.

“Durante muchos meses escuchamos que no iba a haber cortes y de pronto no teníamos agua... y la realidad es que ¡no la teníamos!, veíamos las presas y no teníamos agua. ¿Cuál fue la estrategia que siguieron los primeros meses en la cual ellos se estaban basando para decir que no iba a haber cortes de agua?, ¿qué fue lo que fallo y por qué se acabo el agua?

“Porque algo tuvo que haber fallado y yo creo que ese es un punto que se debe de aclarar y de informar, evidentemente la estrategia que estaban siguiendo, sea cual sea, algo salió mal y por eso sí hubo cortes de agua y los sigue habiendo” expresó Vargas.

Además, desde luego, le gustaría que se alcararan problemáticas como el tema de transporte, que afirmo, tiene muchas aristas, el tema de los camiones que no han llegado, de las multas mínimas que han aplicado, la gran cantidad de rutas que han desaparecido.

“Hay mucho de qué hablar, las escuelas, la educacion, la salud, son temas que consideraría coyunturales durante el inicio de esta administración”.

Le doy 50-50: Raúl Lozano Caballero (Partido Verde Ecologista de México)

Para el diputado Raúl Lozano Caballero, del Partido Verde Ecologista, la administración de Samuel García merece un 50-50 porque aunque sí se ve un trabajo, hubo problemáticas que no se han resuelto.

“El tema del agua se llevó toda la atención, pero sin duda todos los otros temas siguen en deuda, como la inseguridad y el transporte”, expresó Lozano Caballero.

Este primer año, recordó, toda la atención se centró en la sequía que desde su punto de vista aún no se ha resuelto del todo.

“No estaría yo a favor de cantar una victoria para que la ciudadanía no entrara en confianza porque según los expertos en tema hídrico el agua que existe en las presas no te va a dar más que para dos o tres meses”, comentó, “entonces no valdría la pena declarar un fin de la crisis”.

Lozano Caballero agregó que, sin duda, hay muchísimos retos para este gobierno y los principales, en los que se debería concentrar en el próximo año son la movilidad, el transporte y la seguridad.

Raúl Lozano Caballero espera que se le dé atención rápida a temas como la seguridad. Foto: Cortesía Congreso

“Todavía falta muchísmo por hacer para estar en la ruta adecuada”, expresó.

El diputado agregó que hay soluciones a mediano plazo como la líneas del Metro y los nuevos camiones.

“Es una solución a corto plazo que va acompañada con la reestructura. Esperemos que de manera determinada empiecen a llegar estos camiones para empezar a cambiar la cara a este dañado tema del transporte público.

Y ahora que la naturaleza benefició a Nuevo León con lluvias y que momentáneamente permitió un respiro en el aspecto de la falta de agua, Lozano Caballero indicó que es momento de enfocarse en otras situaciones.

“Se pueden concentrar en los otros frentes que le hace tanta falta al Estado que es el tema del transporte y de la inseguridad”.

Que no se mienta a la ciudadanía: Perla Villarreal (PRI)

Perla Villarreal reconoce que a pesar de que todavía hay mucho por hacer Samuel García ha demostrado ganas y quizá compromiso, por lo tanto espera que en el primer informe se ofrezcan datos duros y reales.

“Que se muestre en lo que se está trabajando, pero sin mentir... que no se le mienta a la ciudadanía con datos que no son reales”, expresó la priísta. “Hemos visto los avances que se han tenido en ciertos programas, las estadísticas que muestra de avance podemos compararlas en ciertas instancias, por ejemplo hoy vimos que el Metro volvió a fallar, esa es una grave problemática.

“También hay obras que no se han arrancado, hay obras que en teoría ya debieron haber arrancado y siguen trabadas, no se han empezado a trabajar”.

En la parte educativa, señaló Villarreal, según los spots del gobernador, dicen que se resolvió la crisis educativa, pero no es así, expresó.

Aunque sean datos duros, pero la ciudadanía merece saber la verdad, opina Perla Villarreal. Foto: Cortesía Congreso

“Si visitamos las escuelas vemos que deja mucho qué desear ese aspecto, siguen los problemas de infraestructura, de vandalismo y en cuestiones de inseguridad ¡ni se diga! Mi distrito está en Monterrey, acaba de pasar ya a la Policia Municipal, sin embargo, todo lo que estuvo Fuerza Civil el incremento de los robos estuvo día tras día”.

Básicamente lo que pide Villarreal es que se ofrezcan datos reales.

“Que se digan mentiras o que se estipulen cosas que no son ciertas, porque la verdad es que los que andamos en la calle nos damos cuenta de muchas cosas, entonces no mentirle al ciudadano. Sabemos que la crisis del agua afectó u opacó otras áreas en las que no se pudo avanzar por lo mismo, pero que no se le digan mentiras a los ciudadanos sino que realmente se muestren las cosas”.

Si Villarreal tuviera que evaluar el desempeño del gobierno estatal diría que está en un avance del 40%

“No me gustaría decirlo en número porque sería muy tajante, por eso dije de manera subjetiva lo que yo he visto, pero igual las estadísticas de homicidios, de feminicidios son altas”.

Sin embargo, señaló, tiene fe en que para el segundo año las cosas mejoren en el Estado.

“Espero que veamos más avances en esas secretarías nuevas que él (García) creó, como la Secretaría de la Mujer”, indicó.

Lo que viene son cosas buenas: Sandra Pámanes (Movimiento Ciudadano)

Este primer año de Samuel García ha servido para fijar una base importante y ejecutar un diagnóstico completo de todos aquellos problemas que tiene Nuevo León, expresó Sandra Pámanes.

La diputada de Movimiento Ciudadano indicó que, en efecto, el Estado tiene conflictos como un rezago importantísimo en materia de seguridad, de infraestructura y de programas sociales.

“El ha iniciado este primer año de gobierno identificando aquello que es necesario para sacar adelante a Nuevo León. A partir de ahora, obviamente, a observar lo que es la obra pública, obra muy importante que va a transformar la vida de los ciudadanos y que va a resolver en mucho la movilidad de todos los que habitamos en Nuevo León

Pámanes indicó que esta año sirvió como una información valiosa a importante y establecer un diagnóstico real y preciso.

“Lo que vienen son cosas buenas para Nuevo Léon y la solución de los grandes problemas que tenemos. Creo que el gobernador ha tomado las decisiones acertadas en cuanto a los tres temas, ha hecho una reestructura en cuanto al tema de seguridad y tiene bien identificado qué es lo que se necesita para lograr la movilidad total.

Sandra Pámanes dijo que el gobernador ya sentó las bases para los siguientes cinco años. Foto: Cortesía Congreso

“Y en cuestión del agua, antes de pensar en otra cosa, ha dejado muy en claro que no es ni Monterrey 6 ni una presa Libertad lo que Nuevo León necesitaba sino un segundo ducto de la presa El Cuchillo, entonces en esa vía estamos”.

Señaló que el Estado ya no puede estar con “mejoralitos” o anuncios espectaculares que no van a solucionar nada.

“Todo (lo hecho por el gobernador) nos va a ayudar a resolver nuestros problemas a largo plazo que es lo más importante. El lo ha entendido muy bien y es lo que ha planteado”, señaló Pámanes.