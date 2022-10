Lady pays: Así perrea la nueva sensación de internet

Además de ser buena para las ventas, Sandra García González, ahora popularmente conocida como Lady pays, demuestra que también sabe hacer twerking o “perreo”.

La chica, que desde el fin de semana alcanzó niveles de popularidad al viralizarse vendiendo pays en la Avenida México, al oriente del municipio de Guadalupe, comparte en su Tik Tok videos en los que da clases de sensualidad moviendo provocativamente las caderas el ritmo de canciones de moda.

Lady pays mueve su cuerpo siguiendo el “beat” de “Gogo dance”, de El Alfa y “Vai malandra”, de Anitta Zaac & Major.

Sin duda, estos videos compartidos en su red social provocarán que su número de seguidores se incremente.

Te puede interesar:

García González también incursionó en la televisión. Estuvo como invitada en el programa “Es show” de Multimedios donde se comprometió a un nuevo reto de vender pays, actividad a la que se dedica porque, señala, que tiene un hijo que mantener y le gusta la buena vida.

Lady Pays se despidió del programa después de que Konan le hizo el “helicóptero”, que consiste en cargarla sobre hombros del luchador y conductor de TV y girar rápidamente.

Aunque en estos días es muy popular, Lady pays reveló que no confiaba demasiado en ella al incursionar en la venta de postres en la calle.

“El primer día que fui a la avenida me puse muy nerviosa, me dio mucha vergüenza, estaba temblando, yo me quería regresar a mi casa. Inmediatamente me bajé del camión, vi los carros y dije ´¡no!, me regreso a mi casa!´”, expresó.

Pero después recapacitó y se quedó hasta que terminó con toda la mercancía.

“Dije ´ya no te puedes ir, así que ahora los vendes ¡y los acabas!´. Y sí, los acabé y me vine muy contenta, estaba muy feliz porque había superado ese miedo”, aseguró.