Nuevo León es el mejor lugar para invertir en México, señala titular de CODEFRONT

Si Texas es el mejor lugar para hacer negocios en Estados Unidos, Nuevo León es el mejor lugar para hacer negocios en México, expresó Marco González, titular de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza (CODEFRONT), ante representantes de 40 países.

En representación del gobernador Samuel García, González acudió al encuentro Texas Consular Corps Forum, realizado en Austin.

Nuevo León fue la única entidad mexicana presente en el evento.

“A nombre del gobernador Samuel García, expuse las enormes ventajas de nuestro nuestro estado, nuestra frontera y nuestro Puerto Colombia, para el intercambio comercial entre México y Estados Unidos”, explicó González.

Hizo hincapié en que la entidad es el mejor lugar para hacer negocios en México, así como Texas es el mejor lugar para hacer negocios en Estados Unidos.

Y destacó las ventajas de invertir en la entidad y de aprovechar las ventajas del Puerto Colombia, para el intercambio comercial.

“Como aliados estratégicos y con todo lo que estamos haciendo en ambos lados de la frontera para fortalecer este estatus, Texas y Nuevo León son la mejor región de Norteamérica para invertir”, recalcó González. “Y seguiremos haciendo nuestra parte, fortaleciendo nuestro Puerto Colombia, en infraestructura, conectividad, eficiencia, rapidez, seguridad, entre otras cosas”.

El foro fue encabezado por John B. Scott, secretario de Estado de Texas. En la organización del evento, participaron también The University of Texas y The Texas Association of Bussiness.