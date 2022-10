Nuevo León ya le apuesta a lo digital, asegura gobernador

García destacó que en Nuevo León solamente el 6% de la población no tiene acceso a internet. Foto: Cortesía Gobierno de NL

Al inaugurar el evento Blockchain Land 2022 en Cintermex, el gobernador Samuel García destacó que Nuevo León le apuesta a lo digital y que la nueva Constitución fundamenta el derecho al futuro sustentable, basado en la ciencia, la tecnología y la innovación.

Agregó que el Estado es el más conectado de toda Latinoamérica con el 92% de la población concentrada en la zona metropolitana.

“Desde hace años hemos sido el estado con mayor conectividad y acceso a internet de todo México. En corto plazo, el derecho obligatorio al internet para todos los neoleneses, nos falta un 6% de cobertura y en este sexenio lo tenemos que lograr”.

García expresó que se debe buscar a la brevedad ya no hacer más pagos en la ventanilla, ya no más ir a dar la vuelta al registro, a catastro o a notarías.

“Ya no queremos sellos, ya no queremos pagos en efectivo, ya no quiero dar una vuelta de okis y meter dos horas de mi vida para hacer el pago de una licencia o de un derecho”, señaló. “Eso en Nuevo León se va a acabar porque el nuevo Nuevo León le apuesta a lo digital”.

Destacó que es obligación de los gobiernos, en este caso, estatal y los municipales, migrar ya a la tecnología digital 100 por ciento.

“La nueva Constitución soporta el derecho a futuro sustentable basado en la ciencia, la tecnología y la innovación”, señaló García, “que la educación, desde la primera infancia hasta la universidad vaya siempre acompañada por conocimiento científico, tecnológico y la famosa educación dual para nuestros jóvenes”, expresó.

Al ser blockchain un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales, sin necesidad de la intermediación de terceros, el gobernador señaló que será útil para diferentes aspectos en la vida de Nuevo León.

“Blockchain está en todos los giros y en todas las áreas… en finanzas, marketing y hasta en Derecho; hasta los abogados podemos celebrar smart contents en block chain”, añadió.

“Pero quiero ser muy sincero, para mi gobierno y creo que para Louis Donaldo Colosio (alcalde de Monterrey), es momento que los gobiernos entremos en serio a blockchain. Tengo muchos años que estoy convencido que estas herramientas y tecnologías van a luchar contra la opacidad, contra la corrupción y van a darnos mucha más transparencia y certidumbre”.

Blockchain Land 2022 se desarrollará desde este día 5 y hasta el 7 de octubre en Cintermex.

Es el evento más grande en su tipo de mundo. Para la edición 2002 se esperan 10 mil asistentes en forma físicia y más de 500 mil en redes sociales

“Hasta podríamos romper un Récord Guinness de asistencia”, expresó el gobernador.