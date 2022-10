Vivirán el Mundial con Vivo y Telcel

Julio López, vecino del municipio de Guadalupe y otros 35 mexicanos, tendrán la experiencia de sus vidas gracias a la promoción Vivo el Mundial con Telcel que concluyó con la entrega del premio el viernes por la mañana.

Fue en el Centro de Atención Telcel, ubicado en avenida Maestro Israel Cavazos en los límites de Guadalupe y Juárez, donde se entregó el premio a López.

dijo David Robles, subdirector comercial de Monterrey, de la Región 4 de Telcel.

Foto: Martín Fuentes Julio López recibió el premio en el Centro de Atención ubicado en avenida Maestro Israel Cavazos, de Guadalupe.

Los 36 mexicanos que viajarán a Qatar tendrán oportunidad de ver el partido entre México y Argentina el próximo 26 de noviembre.

Este será un juego histórico porque, según el propio Lionel Messi, el de Qatar será el último mundial en el que participa.

Durante el evento, Diana Ávalos, directora de Marketing de Vivo Smartphones añadió que esta promoción es parte del compromiso de Vivo México.

Esta marca llegó al país hace un año y a decir de Ávalos ha tenido una gran respuesta por parte de los consumidores; aprovechó para presentar el nuevo modelo V25 Series que en instantes cambia de color con el sol.

“Vivo es una marca nueva, llegamos el año pasado con un gran portafolio con Telcel, tenemos diferentes equipos 5G y somos patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022″, explicó Ávalos. “Como parte de ello, además de tener tecnología de innovación de smartphones de alta calidad, damos a los clientes experiencias de vida como esta que van a vivir 36 mexicanos de la mano”.

La directora de Marketing de la marca añadió que Vivo el Mundial es sólo el inicio de una serie de actividades.

Foto: Martín Fuentes Diana Ávalos, directora de Marketing de Vivo Smartphone, invitó a estar pendiente del Mundial a través de las redes sociales de la marca.

“Con los 36 viajes no se acaba, vamos a tener más sorpresas para que sigan viniendo a los centros de atención a clientes Telcel y conozcan las siguientes promociones y todo lo que vamos a tener alrededor del Mundial. Los invitamos a todos a seguir Vivo el Mundial en nuestras redes sociales, en vivomobile.mx”, señaló Ávalos.

Robles informó que la promoción comenzó en agosto y concluyó el 15 de septiembre y consistió en comprar un equipo celular de la marca Vivo, después registrarse y participar en una dinámica virtual de “dominadas”.

“Somos un país que tiene mucha afición hacia el futbol especialmente cuando se trata de nuestro equipo representativo nacional y hubo muchísima gente que se registró para participar en esta promoción”, expresó Robles.

El subdirector comercial añadió que fueron cuatro ganadores de la Región 4: tres de Monterrey y uno de Reynosa. En total serán 36 personas de México las que irán a Qatar.

Foto: Martín Fuentes David Robles, subdirector comercial de Monterrey, de la Región 4 de Telcel, informó que desde hace un año Telcel comercializa los smartphones Vivo.

Invitó a seguir pendiente, tanto de los smartphones Vivo como de sus promociones.

“Es una marca que tenemos hace un año en Telcel y ha tenido muy buena aceptación. Justo platicaba con Julio (López) por qué se había decidido por el equipo y lo fue lo que lo convenció fueron las nuevas características, lo que a él cautivó fueron la calidad de las cámaras y la posibilidad de tomar muy buenas fotos y selfies”, explicó Robles.

Julio López, seguidor del equipo Tigres, dijo estar muy emocionado por esta oportunidad.

“No me lo esperaban. Cada que me metía a la aplicación veía que iban otros (participantes) iban más arriba hacía ´dominadas´ casi todos los días. Seguí y seguí hasta que el día 15 me llegó la noticia”, explicó.

Aunque reconoció que la Selección Nacional no está en un buen momento, espera un buen desempeño ante Argentina.

“¡Tenemos que ganar!, no podemos quedar mal. Andamos batallando, pero yo espero un 3-1, espero eso de México”, vaticinó.

López es originario de Guadalupe y trabaja como ingeniero de servicio.