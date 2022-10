Nuevo fiscal de justicia de NL “evidentemente” debe ser técnico

El proceso de selección del nuevo fiscal de justicia de Nuevo León está iniciando con polémica porque mientras el gobernador Samuel García afirma que quien ocupe este puesto debe ser técnico, no político, Enrique David Ogaz, presidente del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), expresó que evidentemente debe cumplir con este requisito.

“Evidentemente tiene qué reunir una parte técnica, no puedes poner a una persona que no entienda de lo que se trata el asunto. Sobre los criterios de evaluación esos aún no se definen”, expresó Ogaz.

Pero destacó cuáles deben ser las capacidades de los aspirantes al cargo de fiscal.

“Ser licenciado en Derecho, tener experiencia. Es un puesto que tiene ciertos requisitos”.

Como órgano, señaló, el SEA ya cumplió con su parte de emitir opinión y sesionar sobre la convocatoria, que son requisitos elementales.

“Todavía no está definida la metodología de la selección solamente hay criterios básicos”, señaló Ogaz. “Recuerden que apenas ayer (el martes) nos conocimos y nos organizamos. Me nombraron presidente apenas ayer y es un tema que tenemos que ir organizándonos, pero evidentemente es una prioridad”.

La opinión emitida por el SEA, señaló Ogaz, la cual fue entregada el miércoles ante la Oficialía de Partes del Congreso está armonizada con la nueva Constitución.

“La opinión presentada consiste en lo que nosotros consideramos que debe ser la convocatoria”, añadió.

Lo que sigue, expresó, ya está en manos del Congreso.

“Nuestra función como comité, porque creo que, a veces, se confunde o se mal informa a las personas a través de distintos puntos de vista, es que, primero, somos un órgano 100% ciudadano, todos fuimos evaluados con criterios técnicos, personales, etcétera y somos observadores de que todo se haga conforme a la legalidad”.

Sobre la opinión presentada ante el Congreso, Ogaz señaló que se trata de un documento en el cual se establece lo que consideran deben de ser tomado en cuenta por la Comision para entender esta convocatoria.

El primer día del SEA comenzó con controversia por desacuerdos entre los integrantes del organismo y legisladores, particularmente del MC.

La diputada emecista Sandra Pámanes aseguró que el SEA no tiene atribuciones para lanzar la convocatoria, únicamente la Comisión Anticorrupción del Congreso.

El MC emitió también un boletín en el que se pide que las sesiones del SEA se transmitan con “máxima difusión” en el sitio del Congreso.

Ogaz respondió que la sesión del martes sí fue transmitida.