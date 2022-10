Los diputados panistas Luis Susarrey y Jesús Gómez Reyes, acompañados del presidente del albiazul en San Pedro, Juan Pablo Castuera, presentaron este jueves una iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno Municipal que básicamente resume: ¡no más perreras en Nuevo León!

También solicitan que quienes estén a cargo de los centros de control canino de los municipios sean personas preparadas y sensibles en el trato hacia los animales.

“Estamos presentando una iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno Municipal porque muchas veces sucede que, evidentemente, hay gente que no es apta para los cargos públicos y, sin embargo, se les nombra y los desempeñan”, dijo Susarrey.

“En el área de bienestar animal requiere cierta especialización. Todavía hay municipios que tienen las clásicas perreras que ya no deberían existir, donde lo que hacen es que agarran a los animalitos y los sacrifican a los tres días en lugar de promover la adopción o la esterilización, en el caso de los animales de calle”.

El diputado indicó que se está promoviendo una reforma para que en todos los municipios del Estado exista un área de bienestar animal porque todavía hoy hay muchos lugares en los que no existe.

“¡Ya no más perreras!, ¡ya no queremos perreras! Queremos dependencias de bienestar animal donde se promueva la adopción y el cuidado responsable de los animalitos que, conforme a la Constitución, ya son seres sintientes”.

Y en segundo término, destacó Susarrey, que quien encabece los centros caninos sea una persona con estudios.

La iniciativa pide que cada municipio del Estado tenga un centro de control canino manejado por profesionales. Foto: Martín Fuentes

“Que sea médico veterinario; si no es veterinario y no tiene estudios relacionados o afines a esa área no tiene nada qué estar haciendo ahí. ¿Qué tiene qué hacer una persona sin estudios, que no tiene experiencia, en un tema tan importante para la comunidad en estos días?”, indicó el panista.

Explicó que se está solicitando reforma a la Ley de Gobierno Municipal y también a otro artículo de la Ley de Bienestar Animal.

“Que en la de Gobierno Municipal se agregue una fracción al Artículo 92 para que todos los municipios tengan un área de bienestar animal, no más perreras. Si me preguntas cómo se llama la iniciativa es ¡no más perreras!”, añadió Susarrey.

Gómez Reyes añadió que esta iniciativa va encaminada a profesionalizar el cuidado animal.

“Nos quedamos con el estigma de las perreras municipales, aquellas que eran unos rastros donde sacrificaban animales que recogían en las calles, hasta de cierta forma, de una manera cruel”, destacó el diputado”.

Gómez Reyes indicó que afortunadamente ha ido cambiando la mentalidad de las personas.

“Estamos tratando de profesionalizar esta áera para que una persona que sea afín a los estudios o la preparación pueda ocupar este cargo y que tenga una visión diferente a la que se ha estado llevando históricamente en estas dependencias”, agregó Gómez Reyes.

Castuera añadió que es momento de empezar a evolucionar y cambiar la forma del cuidado de los animales.

“El tema que al final se necesita es tomar las decisiones correctas e invitar a todos a hacer conciencia y a los gobiernos, en esta ocasión, que se sumen y apoyen este tipo de propuestas para pensar, no nada más en los ciudadanos, también en los animalitos”, expresó.

“Es una medida que se aplaude”

Para Ricardo Sotero, activista y rescatista independiente, esta iniciativa presentada en Congreso es muy positiva y digna de aplauso.

“Por años hemos visto que para los gobiernos los animales son seres invisibles, pero afortunadamente que la Constitución los considere ahora como seres sintientes es un gran paso, pero falta mucho”.

A lo largo de 22 años Sotero ha rescatado a muchos animales callejeros, el 97% de ellos son perros.

“Somos un grupo de personas que amamos a los animales y a quienes nos gusta la idea de que el mundo puede cambiar con pequeñas acciones. En algún momento tuve oportunidad de ingresar a una perrera y realmente era como entrar al infierno”, recordó, “los animales hacinados, en condiciones nulas de higiene y de cuidado, sin ningún especialista que estuviera al tanto”.

La iniciativa de los diputados en la que se especifica que los responsables de los centros de control canino sean profesionales de la Medicina Veterinaria da esperanza a Sotero de que los gobiernos ya están tomando en cuenta un tema muy sensible.

“Siempre tenía que haber sido así, pero los intereses de unos eran la desgracia de los animales”, expresó el activista.