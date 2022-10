Este gobierno es de muchos anuncios y pocos resultados, afirma diputado Carlos De la Fuente

Para el diputado panista Carlos De la Fuente al gobierno estatal, encabezado por Samuel García, lo que le gusta es hacer anuncios, pero los resultados son pobres y exhorta al mandatario estatal a salir más a la calle y tener contacto con los problemas que viven diariamente los ciudadanos.

“Es evidente que lo que le gustan al gobierno son los anuncios y lo hice público el día del primer informe: muchos anuncios y pocos resultados. Necesitamos de un gobierno de muchos anuncios y muchos resultados”, señaló De la Fuente.

El legislador no está en contra de los anuncios, siempre y cuando den frutos.

“Avalamos los anuncios, avalamos las inversiones, pero queremos ver los resultados porque tristemente y, si ya vieron el informe que nos llegó, no habla de resultados”, expresó, “¡muy mal para los funcionarios que hicieron ese informe! Habla de proyectos e inversiones que se van a hacer”.

De la Fuente explicó que un informe no se integra con el anuncio de proyectos.

“El gobernador necesita salir un poco más a la calle, tener mucho más contacto con la comunidad. En cualquier lugar donde uno se acerca a los ciudadanos encuentras fácilmente las diferentes llamadas de atención: en el tema de seguridad, en el tema de movilidad, en el tema del agua, de la contaminación”.

Ejemplificó que hace un año el ejecutivo hizo un acuerdo con PEMEX para invertir una cantidad millonaria para disminuir las emisiones contaminantes.

“¿Dónde están esas inversiones? Toda la semana pasada estuvo contaminada, ¿dónde están los compromisos que hizo el ejecutivo federal a través de Pemex con el ejecutivo del Estado? Necesita el titular de la Secretaría del Medio Ambiente exigirle a PEMEX lo que se comprometió hace un año”.

En el tema de movilidad, De la Fuente destacó que los resultados también son nulos.

“Definitvamente del área de Movilidad no ha podido coordinar ni con el transporte ni con sus propias unidades, tristemente no han podido dar el servicio, es por eso que nosotros hicimos un llamado al ejecutivo ahora, en el primer informe de gobierno, para que los trajera más cortos, tanto al secretario como al titular del Instituto de Movilidad porque no están dando el kilo y están dejando mucha tarea pendiente”.

Recordó que iniciaron con bombo y platillo y pidiendo el voto de confianza.

“Y en este Congreso se lo dieron, se lo dimos porque la diputada Lorena (De la Garza Venecia), la representante de Congreso, aprobó el financiamiento para las 800 unidades, que no han llegado, y ahora dicen que van a llegar, no solamente 800 sino mil 500.

“Pero insisto, son puros anuncios y tristemente no están dando resultados; les está quedando muy grande el puesto, tanto al secretario de Movbilidad como al titular del Instituto de Movilidad”, aseguró De la Fuente.