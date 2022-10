A México le hace falta un presidente de Nuevo León: Samuel García

Samuel García, gobernador de Nuevo León, afirmó que ser presidente de México está en su panorama, pues dijo que el país nunca ha tenido un mandatario federal de esa entidad, pero no confirmó si esto lo buscaría en 2024.

En entrevista en el programa Cambios con Víctor Martínez, declaró que “a México le hace falta un presidente norteño, el estado tiene dos gallos color naranja”.

García dijo que los habitantes de Nuevo León son los más echados para adelante, la entidad es el motor económico del país, pero aún así no han tenido oportunidad de llegar a la presidencia de México.

“No quiero decir cuándo, pero ahí está el camino y ojalá en un futuro, cerca o lejano, pueda el país darse el privilegio de tener un presidente de Nuevo León, o dos; puede ser mi compadre y luego yo o viceversa. Planear, tener rumbo, que es lo que a este país le falta. Tenemos todo para ser un país de primer mundo”, dijo.

El gobernador añadió que lo más importante es soñar con las causas, no con los cargos, sobre todo en el tema del crecimiento económico, pero no solo con la llegada por pocos años de los empresarios, sino con la mejora continua de la administración.

También se refirió a que es necesario contar con una nueva Constitución federal, así como otro pacto fiscal que haga la distribución de los recursos de manera más equitativa.

“Estoy convencido de que México requiere una nueva Constitución Federal, la que tenemos es un desastre, un nuevo pacto social, qué rumbo queremos; cada seis años damos bandazos de izquierda, derecha, así andamos, no tenemos rumbo, no hay planeación, requerimos un nuevo convenio. No puede una persona decidir el 80 por ciento del dinero, es absurdo”.

