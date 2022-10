Podrán tener dinero en San Pedro, pero ¿otro aumento al predial?

El PAN de San Pedro se niega rotundamente a aceptar un aumento al predial porque en sólo dos años se ha incrementado en un 42% y los ciudadanos no tienen la culpa de que la administración de Miguel Treviño haya hecho una mala planeación del presupuesto.

El jueves, representantes del blanquiazul, encabezados por el líder municipal del partido, Juan Pablo Castuera, se presentaron en la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León para presentar una petición a las diferentes bancadas.

“Hoy venimos como partido, como el PAN de San Pedro, a presentar una propuesta formal al Congreso del Estado para, que por favor, valore y en lo posible rechace la propuesta de Miguel Treviño de aumento al predial”, explicó Castuera, quien estuvo acompañado de Brenda Tafish, Manuel Madero, Karina Torrres y el diputado Luis Susarrey.

Castuera señaló que hay puntos importantes para rechazar este incremento.

“Primero, el año pasado ya subió el predial, subió un 25%, se aprobó viendo las supuestas necesidades que el municipio tenía”, señaló, “no se vale que por una mala planeación, que por una mala implementación de este aumento que tuvieron el año pasado hoy quieran volver a aplicar otro incremento a la bolsa de los sampetrinos que venimos de tiempos dificiles”.

Castuera señaló que mucha gente en el municipio aún está rezagada por la pandemia.

“Ayer veía un dato donde hay negocios que siguen cerrando, empresas que siguen corriendo gente por el tema de la pandemia que creemos que ya lo superamos, pero sigue trayendo muchos rezagos”.

Como segundo punto en contra del aumento, Castuera indicó que quieren ver qué está pasando con el dinero.

“Pareciera que primero planean lo que quieren hacer, primero proponen y salen a decir que es todo lo que van a hacer y construir y luego ven cómo conseguir el dinero” explicó, “si vemos el presupuesto del municiopio de los ultimos años lo han modificado a como ellos han querido; en su momento cancelaron el presupuesto participativo, dizque por temas de pandemia, lo cual era falso porque el recurso venía del Gobierno Federal”.

Después, agregó el líder del PAN sampetrino, subieron el predial porque al parecer les faltaba dinero el año pasado.

“Esta última ocasión modificaron las reglas, de último momento, del presupuesto participativo, otra vez para que muchas de las colonias se quedaran sin ese presupuesto participativo y no tuviera que ejercer ese gasto el municipio. Y hoy nos volvemos a topar con que quieren subir el predial”.

Castuera aclaró que esta protesta no es un tema del partido, es un asunto de todos los vecinos.

“Nos han buscado, preocupados por este incremento; prácticamente para el 2024 tendremos un incremento del 42%. Además, hay muchas de las razones de los incrementos por las que creemos que no son válidos”.

Su presencia en el Congreso obedeció a que quieren hacer la propuesta al recinto legislativo ya que no nada más los regidores del PAN votaron en contra de este incremento.

“Aun así pasó por los regidores del gobierno de Miguel, pero bueno, ahora tiene que pasar por el Congreso del Estado y nuestra petición a los diputados es que nos ayuden para valorar bien esta propuesta y que no lo aprueben”.

El diputado Luis Susarreuy indicó que su primera estrategia fue consultar a los ciudadanos de San Pedro.

“Eso es algo muy importante, que no se nos olvide que somos representantes populares y debemos recopilar la opinión y tomarla en cuenta al momento de emitir un voto”, señaló, “en segundo término lo que platicaba ahora el presidente, nosotros hemos sido congruentes y muy responsables en el momento de incrementar y actualizar los valores catastrales, ¡jamás! hemos sido un partido que se oponga tradicionalmente a subir impuestos por ganar votos, ¡no señor!”.

Pero tampoco, agregó Susarrey, está de acuerdo en un aumento como el que se está proponiendo hoy cuando el año pasado ya existió esta actualización catastral.

“Nosotros vamos a analizarlo con mucho cuidado desde la parte ciudadana, pero también desde la parte técnica”.

Susarrey compartió “datos duros” sobre el prespuesto anual del municipio.

“San Pedro tiene hoy 4 mil 300 millones de pesos al año de presupuesto, de los cuales 2 mil millones se van en nómina y en gasto corriente”, detalló, “te quedan más de 2 mil millones para obra pública y para proyectos; cada año se quedan casi 100 millones sin utilizar que se reintegran a la Federación, al Estado o, si es recurso propio, se quedan en caja porque ni siquiera existe la capacidad del gobierno para poder licitar a tiempo y para poder ejercer ese recurso”.

Agregó que es un municipio que tiene mucho presupuesto, gracias a que el 90% de los ciudadanos paga su predial, pero hay poca gente.

“Otro dato también: muchos podrían pensar ´¿por que los sampetrinos se quejan de un aumento?, los sampetrinos tienen mucho dinero, tienen un alto ingreso´, pero hay gente de la Tercera Edad, en muchas colonias, que tiene casas de 800 metros de superficie, a lo mejor mil metros de construcción.

“Pero es gente que ya no recibe ingresos, son viudas o personas divorciadas o que ya se fueron sus hijos de la casa, ya no perciben un ingreso y no tienen dinero”, comentó Susarrey, “ahora diras ´bueno hay una tarifa especial para Adultos Mayores del 50%´, pues sí, pero si aumentas el valor catastral es lo mismo, de todas maneras le vas a pegar en el bolsillo a alguien que está, desde el punto de vista económico, vulnerable”.

Las acciones de la administración de Miguel Treviño, agregó el blanquiazul, se contradicen.

“La administración ha dicho en muchas ocasiones que quiere fomentar la vivienda en San Pedro, que la gente se quede a vivir en San Pedro y a mí me parece que algunos de los aumentos que se proponen son un desincentivo a la vivienda”, comentó Susarrey.