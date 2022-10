Ven diputados “mano negra” en pausa para elegir al nuevo fiscal de NL

Los diputados del Congreso de Nuevo León ven “mano negra” en la suspensión provisional concedida por el Juzgado Primero de Distrito, la cual aplazaría el proceso de selección del nuevo fiscal general de justicia del Estado.

La semana pasada trascendió que Mario Alberto García Martínez, quien era aspirante a formar parte del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, fue quien promovió el amparo.

El SEA es el órgano encargado de analizar los perfiles de los candidatos a ocupar el cargo que dejó vacante Gustavo Adolfo Guerrero.

Te puede interesar:

Sin embargo, Carlos De la Fuente, coordinador del PAN en el Congreso, dijo que lo que se frena es únicamente la elección del fiscal, no el desarrollo de la convocatoria.

“El proceso continúa así que vamos a seguir recibiendo candidatos, se va a seguir el procedimiento, tal como lo marcó la Comisión Anticorrupción de hacer las entrevistas, ver la papelería que les falta”, señaló el diputado, “lo que no se puede tomar es la decisión de quién va a ser el próximo fiscal, eso es lo que está en suspensión”.

De la Fuente expresó que el juez se extralimitó al conceder la suspensión.

“Está extralimitando la solicitud del quejoso ya que en ningún momento pide la suspensión. Él se queja de que no debió haber tomado protesta o que no tomara protesta el Comité de Acompañamiento y que no se le dijo por qué no formaba parte de la selección, pero esos eran actos consumados.

“En ningún momento pide la suspensión del procedimiento, aquí nosotros, el área jurídica interpondrá una queja porque el juez está extralimitando las funciones de la solicitud del quejoso en este caso”.

El legislador señaló que el área jurídica determinará cuándo y cómo interpondrá la queja.

“Pero definitivamente lo tendremos qué hacer, ya hemos visto que los juzgados federales, en algunos casos, se extralimitan de las funciones”, señaló el diputado.

Lo más delicado, agregó el legislador, es saber quién está detrás de esta persona que interpuso la suspensión y cuál es el motivo, aunque sospecha que hay tintes partidistas.

“Porque se ve por ahí una ´mano negra´, no tenemos los datos precisos, pero teniéndolos los vamos a compartir”.

De la Fuente aclaró que mientras no se avance con el tema de la suspensión no se podrá tomar la decisión de quién será el próximo fiscal.

Te puede interesar:

“Se va a quedar todo el proceso hasta prácticamente la selección de las ternas”.

Hasta el viernes de la semana pasada se habían inscrito tres personas: Alberto Rolando Santos, Teódulo Martínez y Miguel Ángel Rivera López. Y este lunes, Carlos Mendoza presentó su documentación en la Oficialía de Partes.

“No teníamos un presupuesto de cuantas personas se iban a anotar, desconocíamos y bueno, todavía está en proceso. Si mal no recuerdo tienen hasta el viernes y vamos a ver quiénes quieren participar, estaremos al pendiente”, añadió De la Fuente.