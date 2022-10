Congreso de NL aprueba Ley en Materia de Desaparecidos

El Congreso de Nuevo León aprobó este martes la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas, además de que se avaló el Registro de Personas Fallecidas y No Localizadas y No Reclamadas.

La diputada Alhinna Vargas explicó que ella presentó esta iniciativa desde hace meses la cual se aprobó en la Comisión de Desarrollo Social y hoy el Pleno del Congreso dio luz verde.

“Verdaderamente esta ley es muy necesaria para el estado de Nuevo León y creo que la necesitábamos desde hace mucho”, señaló Vargas.

Sin embargo, acontecimientos de los últimos meses que tomaron mucha relevancia mediática y consternaron a la población, ayudó a que se concretara.

Te puede interesar:

“Realmente hubo una movilización tremenda en las redes sociales en donde vimos que la sociedad se unió y se organizó para difundir y unirse en la búsqueda de jovencitas como en los casos de Debanhi, de Yolanda, de María Fernanda, que fueron muy mediáticos porque la sociedad los hizo así y llegaron a tener relevancia internacional”, señaló la diputada priísta.

Indicó que desde hace años colectivos como Amores-Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y CADHAC se han estado moviendo con esta finalidad.

“Recordemos que la mayoría de estos colectivos precisamente son mamás o papás de alguna persona que desapareció sin dejar rastro algunos hace algunos años y precisamente han tomado esa causa de personas desaparecidas”, expresó, “al haberlo vivido en carne propia saben en dónde se topan, saben cuáles son las áreas de oportunidad de las autoridades cuando el ciudadano está padeciendo de una situación así. Tienen años luchando precisamente para que esta ley pueda salir”.

El presupuesto asignado para esta ley, sin embargo, será solamente del 0.25%

“Lo que viene establecido en la ley con monto es un porcentaje muy bajo, es el 0.25% del presupuesto total. Eso va destinado a la Comisión de Búsqueda de Personas. Esa comisión ya existe como tal, pero tiene un monto muy inferior a eso”.

Vargas indicó que aunque no es un porcentaje alto da un respiro, al menos en cuanto a lo económico, para poder hacer un poquito más.

“La cifra exacta no la tenemos porque todavía no está el proyecto de presupuesto enviado por el ejectuvio estatal, pero estamos hablando del 0.25%, es una cantidad mínima, mínima, desde luego, que en gran parte ha sido con la intención de sí aumentar las posibilidades de la Comisión de Búsqueda de Personas, pero que no sea tampoco una cantidad que vaya a ser motivo para un veto o para que el Estado diga que no se puede cumplir y que la ley se vaya a atorar”.

La idea, agregó, es que todo fluya y transite.

“Obviamente sí se busca respaldarlos con un aumento en lo presupuestal; que de momento sea algo viable para que la Tesorería y el Estado puedan cumplirlo”.

En esta ley se incluyen el Código Ambar, el Protocolo Alba, también el de personas adultas mayores.

“La finalidad es que ya no se tengan que esperar equis cantidad de horas sino que inmediatamente, al momento de que la familia o un conocido reporte una desaparicion, se desplieguen todos los esfuerzos posibles para llegar al paradero”, explicó Vargas, “todos sabemos que las primeras horas son cruciales y es cuando es más probable poder localizar en buenas condiciones a una persona”.

También menciona que las familias y las autoridades podrán colaborar para localizar al desaparecido.

“Y que de esa forma sea muchísimo más productivo el esfuerzo que hacen ambas partes”, señaló.

La Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas entrará en vigor a partir de 2023.