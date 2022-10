Adrián De la Garza, ¿se quedará con las ganas de ser fiscal de Nuevo León?

Todo indica que Adrián De la Garza no podrá postularse como candidato a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León porque le falta un documento imprescindible para el trámite: la carta de no antecedentes penales.

El exalcalde de Monterrey solicitó el documento ante la Agencia de Administración Penitenciaria el lunes 24 de octubre, cuatro días antes del cierre de la convocatoria, el 28 de octubre.

“Solicito me sea extendida una constancia relativa a los no antecedentes penales del suscrito, manifestando bajo protesta de decir verdad no contar con antecedente penal alguno que impida el trámite de referencia”, indica la solicitud presentada ante las autoridades penitenciarias.

De la Garza hizo referencia a que se tome en cuenta que el cierre de la convocatoria es el próximo viernes 28 de octubre.

“Lo anterior con el fin de estar en posibilidad de ejercer mis derechos civiles y políticos relativos a la participación en un proceso de convocatoria pública para un cargo de servicio público, misma cuya publicación oficial adjunto y puede ser consultada en la siguiente página”, señala la misiva y adjunta la convocatoria lanzada por el Congreso.

Pero el también exprocurador de Justicia de Nuevo León no obtendrá el documento porque hay suspensiones de amparo que se encuentran vigentes por lo que la carta requerida no podrá ser expedida.

Este recurso fue promovido por Mario Alberto García Martínez, quien era aspirante a formar parte del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

Y aunque De la Garza tiene el derecho de aspirar al cargo que dejó Gustavo Adolfo Guerrero, el 11 de octubre el gobernador Samuel García indicó que él desea para el puesto de fiscal un perfil técnico y no político.

“Voy a esperar a que lleguen las listas (de candidatos), yo sigo insistiendo que debe ser un perfil técnico no político, entonces ahí está la respuesta”, expresó el mandatario estatal cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de que De la Garza pudiera estar en la lista de aspirantes.

García indicó que esperaba los mejores perfiles.

“Si me llegan (perfiles) cuestionados, politizados o que no van a colaborar con Seguridad Pública voy a tener que aplicar el veto”, aseguró.

Ya hay cuatro candidatos

Hasta el momento hay cuatro candidatos que optan por el puesto: Alberto Rolando Santos, Teódulo Martínez y Miguel Ángel Rivera López.

El lunes, Carlos Mendoza, actual procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, presentó su documentación en la Oficialía de Partes del Congreso.

Se especula que Mendoza tiene en su contra que es funcionario de la actual administración estatal.

El diputado de Morena, Waldo Fernández, señaló que Mendoza tiene todo el derecho del mundo a inscribirse.

“Pero la Fiscalía es un órgano autónomo y lo que se tiene que garantizar es cierta independencia, o toda la independencia del poder ejecutivo, por eso la reforma. La intención (de la reforma) es para que el ejecutivo no tuviera el control de la Procuraduría, que así se llamaba antes, para que hubiera la posibilidad de una persecución de los delitos ajena a los tintes políticos”, expresó Fernández.

Indicó que aunque Mendoza cumpla con todos los requisitos, formar parte del gobierno estatal, lo podría descalificar.

“Por este asunto de que es muy cercano, o era my cercano al gobernador, entonces el principio de autonomía no se daría”, expresó el diputado. “Si bien no es un asunto de contrapeso, lo que se busca es separar la parte política de la persecución de los delitos. Entonces creo que pudiera en esa situación no pasar”.

Fernández reiteró el derecho de Mendoza a convertirse en aspirante al puesto de fiscal de justicia de la entidad.

“Evidentemente primero pasará por el proceso, luego veremos si está entre las propuestas finales que lleguen al Congreso y que se enviarán al gobernador. Pero así, de entrada, me parece que se comprometería un poco la autonomía”.