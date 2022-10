Se inscriben dos más para el puesto de fiscal de NL… pero sin carta de no antecedentes penales

Eduardo Rodríguez Treviño y Jorge Enrique Treviño Ávila se inscribieron este miércoles para el puesto de fiscal general de justicia de Nuevo León y ambos candidatos comparten, además de su interés por el cargo, que ninguno presentó la carta de no antecedentes penales que se exige como parte de la documentación.

Los aspirantes se presentaron este miércoles en la Oficialía de Partes del Congreso donde entregaron la papelería incompleta.

Rodríguez Treviño, de 46 años de edad, explicó que desde la semana pasada hizo la solicitud para obtener la carta, pero no se la proporcionaron.

“No hay fecha tentativa para cuándo me la vayan a entregar, yo estoy justificando que se presentó una solicitud, ya no depende de mí, depende de la dependencia estatal”, señaló.

En caso de que el documento no se le entregue, añadió, recurriría al amparo.

“Por eso hice mi derecho de petición ante la autoridad competente, para en determinado momento, solicitar el amparo; quedaron de darme respuesta”, añadió Rodríguez Treviño.

Informó que desde hace 19 años es abogado y no pertenece a ningún partido político.

Rodríguez Treviño destacó que su intención de convertirse en fiscal general de justicia de Nuevo León obedece a que tiene la idea de “cambiar el chip” de la actual dependencia.

“Existen áreas de oportunidad para poder hacer mejor las cosas”, dijo, “la gente está molesta porque solicita acción de la justicia y nunca le dan una respuesta”.

Se apunta exasesor de seguridad

Jorge Enrique Treviño Ávila, quien trabajó como coordinador y asesor de seguridad del Poder Judicial de la Federación, también presentó documentación incompleta.

El abogado señaló que tampoco traía la carta de no antecedentes penales.

“La tramité la semana pasada en el Estado, pero me refirieron que no iba a haber sistema hasta la siguiente semana”, explicó Treviño Ávila.

Treviño Ávila informó que actualmente trabaja como abogado para el Grupo Leija. Foto: Martín Fuentes

Indicó que ante esta situación hizo la solicitud de la carta a nivel federal.

“Al realizar el trámite de manera federal es un poco tardado y al parecer ahorita ya en la página aparece que se va a tener que realizar a partir del 1 de noviembre”, agregó. “Presenté una carta, no traigo el documento requerido, pero pienso que la siguiente semana lo voy a subsanar ya con el documento que me va a entregar la Federación, pienso que me van a apercibir, pero esperaré”.

Treviño Ávila informó que actualmente trabaja como abogado para el Grupo Leija, pero anteriormente se desempeñó como coordinador y asesor en seguridad del Poder Judicial de la Federación.

También fue funcionario durante la actual administración federal y jefe de seguridad y protección de la compañía canadiense The Sports Network.

“Trabajé en el Poder Judicial de la Federación a lo largo de 11 años, trabajé en la Procuraduría de la República. Ahorita únicamente trabajo para la empresa grupo Leija es una empresa constructora y minera nivel nacional”, añadió Treviño Ávila.