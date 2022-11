Denuncia diputado Jesús Gómez amenazas tras revelarse presunta violencia de género

El diputado panista Jesús Gómez negó rotundamente la acusación en su contra por presuntamente haber cometido violencia de género contra una mujer y reveló que todo es parte de las amenazas de las que es víctima dentro de una “guerra sucia” por el proceso de elección del nuevo fiscal.

Este martes trascendió en redes sociales que Gómez ejerció violencia contra una mujer identificada como Ximena durante un viaje de trabajo a Mazatlán.

Te puede interesar:

La presunta afectada supuestamente denunció que el diputado le provocó lesiones que fueron atendidas en el Hospital Balboa del puerto sinaloense.

Según radiografías, Ximena presentaba golpes en el tórax y en un brazo.

La secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan indicó que se investigarán los hechos, a pesar de que no hay una denuncia formal interpuesta por la afectada.

Ximena aseguró que jamás fue agredida por el diputado. Foto: Martín Fuentes

En rueda de prensa ofrecida a las afueras del Congreso y con el apoyo de la bancada panista y la presencia de la supuesta afectada, Gómez dijo que el Estado cumplió sus amenazas.

“Funcionarios de gobierno, particularmente el secretario del Trabajo me hizo una amenaza; cumplieron su cometido tratando de hacer una difamación y metiendo a personas que no tienen nada qué ver con la vida política”, aseguró el legislador panista.

Señaló que no miden el grado de afectación de personas y familias y eso no se vale.

Te puede interesar:

“Politizan el proceso, no hay una denuncia en mi contra y creo que la persona afectada tendrá que comparecer para aclarar la situación, de puros chismes; es una nota inventada del gobernador del Estado y al secretario del Trabajo por sus amenazas”, señaló Gómez.

Ximena aseguró que no fue agredida por el diputado.

“Jesús Gómez en ningún momento me tocó, yo no he interpuesto ninguna denuncia en su contra. Es un tema bastante delicado la violencia contra las mujeres, no podemos jugar con estos temas y menos cuando no existen pruebas de ello”, dijo la chica quien no aclaró qué tipo de relación sostiene con Gómez.

Carlos De la Fuente, coordinador de la bancada panista, señaló que hay una “guerra sucia”, provocada por el proceso de elección del nuevo fiscal general de justicia de Nuevo León.

“El ejecutivo ha venido interfiriendo en un tema que es completamente del legislativo; es lamentable que hagan amenazas hacía los compañeros de Acción Nacional, que nos quieran amedrentar”.

De la Fuente expresó que se está volviendo a los enfrentamientos y que solicitarán apoyo de todas las bancadas.