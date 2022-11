Samuel García debe dedicarse a gobernar que para eso lo eligieron: Carlos De la Fuente

Después de que se viralizó una presunta violencia de género ejercida por el diputado Jesús Gómez, el coordinador de la bancada panista en el Congreso, Carlos De la Fuente, dijo de forma tajante que este es otro ataque promovido y orquestado por el ejecutivo estatal quien, en lugar de arremeter contra legisladores del blanquiazul, debería concentrarse en gobernar.

“Es una guerra sucia contra diputados de Acción Nacional de parte del ejecutivo del Estado. Desde la semana pasada han estado muy insistentes sobre el tema de la Fiscalía; con el tema de las cartas (de no antecedentes penales), con la postura del grupo de Movimiento Ciudadano”, señaló De la Fuente.

“Cuando la Comisión Anticorrupción decide, por solicitud del Comité de Selección, solicitar las cartas a quienes no se las entregaron y, que si en un lapso de 48 horas no se entregaban, se consideraba que no tenían algún tipo de delito”.

Calificó de triste todo lo que ha sucedido en el proceso de selección del nuevo fiscal general de justicia de Nuevo León.

“(El gobernador) Ha venido interfiriendo en un tema que es completamente del Legislativo, así que es lamentable que hagan amenazas hacia los compañeros de Acción Nacional, que nos quieran amedrentar. Pareciera que nuevamente estamos viviendo la problemática que sufrimos hace algunos meses. Pero con el objetivo de conseguir su reforma integral a la Constitución, decidieron transitar algunos meses con una cantidad de promesas, con una cantidad de desistimientos porque lo tengo que decir: se desistieron de todas las denuncias interpuestas anteriormente”.

De la Fuente aseguró que Samuel García debe dedicarse a gobernar no a crear problemas.

“Están desesperados porque quieren poner un fiscal a la medida; (García) tuvo problemas con Javier Garza y Garza (fiscal anticorrupción), con este Congreso está teniendo problemas. ¿Por qué ha tenido diferencias con tantos actores políticos?, esa es la pregunta”, señaló el diputado.

Aseguró que en el proceso de selección del fiscal han sido transparentes y abiertos con un Comité de Selección puesto por la mayoría de los diputados, de todas las bancadas para darle solidez al proceso.

“Pero vemos al ejecutivo queriendo poner a modo las diferentes dependencias para no estar batallando con los organismos autónomos o con los otros poderes”, agregó. “Pareciera que todo lo que dijo el gobernador el día del informe, del respeto, del agradecimiento hacia el Congreso del Estado, muy rápidamente se lo llevó el viento, como acostumbran ser las palabras del ejecutivo; no están sólidas no tienen argumento y hoy lo vemos”.

Los diputados del PAN, afirmó, exigen respeto.

“No legislaremos a beneficio del ciudadano gobernador. Si cree que su palabra es la última, es incorrecto. Este estado y este país es de tres poderes”, explicó.

De la Fuente reiteró a García que lo más viable es que se ponga a gobernar.

“Que gobierne, que para eso lo eligieron”, indicó.