Ahora sí, Colosio Riojas pone en la agenda pública el Plan de Acción Climática para Monterrey

En su segunda participación consecutiva en la COP27, el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló que lograron poner en la agenda pública el Plan de Acción Climática para Monterrey porque antes no se estaba impulsando.

“Se hacía solo de manera esporádica”, expresó el presidente municipal de Monterrey.

Este lunes, Colosio Riojas participó en los paneles de la Red de Ciudades Resilientes, además presentó junto con el gobernador del Estado, Samuel García, el Programa de Acción Climática de Nuevo León y del Área Metropolitana de Monterrey.

Al cuestionarle los alcances en este primer año de la implementación del Plan de Acción Climática para Monterrey, el edil dio a conocer que debido a que los problemas ambientales no respetan fronteras, el tema se llevó a la Mesa de Colaboración Metropolitana y se logró que los 16 municipios del área conurbada se comprometieran con el proyecto.

Te puede interesar:

“No hay precedente de tanta colaboración como ahora, esto es clave porque así pudimos lograr que ahora 16 municipios se sumaran a la Race to Zero y adoptaran compromisos en el tema. Es un hecho que no hay ningún gobierno nacional que vaya a lograr sus NDC’s (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional) si no involucra a sus ciudades”, explicó Colosio Riojas.

El alcalde reconoció que, dado que son las grandes urbes las principales emisoras de gases efecto invernadero y de todo tipo de contaminantes, también son las que deberían aportar mayores soluciones.

“El que hayamos podido transitar tantos temas en tan poco tiempo, entiéndase estos últimos 12 meses en Monterrey y en la metrópoli, se debe precisamente a esta alianza y colaboración estratégica que se da a nivel metropolitano, con Gobierno del Estado, con el Tec de Monterrey, con la Universidad de Nuevo León, con actores también privados y, obviamente también, organizaciones como la WRI, como WWF, como la Iniciativa Climática de México.

“Ese tipo de colaboración es clave, es fundamental, es básica para poder tener realmente cambios contundentes y, sobre todo, que podamos tener progreso en las metas muy ambiciosas que nos hemos trazado como nación”.

Insiste, dijo, que la colaboración estratégica es la clave para poder gestionar buenos resultados.

“Pero sobre todo, si queremos resultados contundentes, tenemos que localizar a nuestros compromisos de descarbonización, es decir, las ciudades debemos accionar nuestros NDC’s nacionales”.

También se le cuestionó cómo organismos internacionales pueden ayudar a Monterrey a enfrentar el cambio climático y pidió que se mantenga el acompañamiento técnico, además del económico, para emprender estrategias de éxito.

Reconoció que en México las ciudades no cuentan con un respaldo nacional, ni garantía soberana para recibir financiamiento que se destine a reducir las emisiones de gases, reciclar basura, gestionar el agua y muchas otras acciones que urge llevar a cabo para empezar a mitigar el impacto del cambio climático.

En la presentación del Plan estuvo como mediador Jorge Villarreal Padilla, de la Iniciativa Climática de México, y también se contó con Ricardo Bosshard, director del Fondo Mundial para la Naturaleza en Chile (WWF por sus siglas en inglés), y Cynthia Villarreal, directora de Desarrollo Sostenible y Vinculación at Tecnológico de Monterrey.

Red de ciudades resilientes

Previamente, al iniciar las reuniones de este día, el munícipe regiomontano dio a conocer a los asistentes y panelistas procedentes de Singapur y Atenas, su proyecto para crear el primer Sistema de Parques y Corredores Verdes como una respuesta a la crisis climática y con una forma de incrementar la resiliencia social y ambiental de las ciudades.

Destacó que, con el programa, que forma parte del Acuerdo Verde por Monterrey, se mejorará la interconectividad y la preservación de las áreas verdes urbanas, promoviendo un sistema de movilidad más seguro, inclusivo y sostenible.

“Contará con más de este tipo de espacios, especialmente en las zonas más vulnerables, que es donde más se requieren para la reducción de temperaturas, de dióxido de carbono, para la absorción y retención del agua, además, para la convivencia de las personas, la práctica del deporte, lo que redunda en una mejor salud física y mental de los habitantes”, explicó Colosio Riojas.

Sobre una de sus obras insignia, el Parque Lago, anunció que ya lleva un avance del 45 por ciento.

Te puede interesar:

Se trata del que será el parque más sostenible de la ciudad, con siete hectáreas de terreno verde y arborización extrema, con un lago artificial y áreas para actividades recreativas y deportivas al aire libre.

El proyecto se realiza en cinco fases y se le destinan 300 millones de pesos.

Colosio Riojas informó sobre la reciente firma de un convenio con la Red de Ciudades Resilientes para América Latina y el Caribe, a través del cual, la red apoyará a Monterrey a afrontar el cambio climático mediante la implementación de acciones y estrategias efectivas.