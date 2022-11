Pedro Arce Jardón: Estamos dando resultados en la Fiscalía de NL

Aunque el proceso de selección del nuevo fiscal general de justicia de Nuevo León sigue y el martes el Congreso emitió una lista con los cuatro finalistas, una suspensión de amparo impide elegir al ganador por lo que aún falta tiempo para saber quién ocupará el cargo.

Sin embargo, Pedro Arce Jardón, actual encargado de despacho, está dispuesto a continuar y esperar el tiempo que sea necesario.

Arce Jardón fue uno de los cuatro finalistas mencionados el martes durante la Sesión de Pleno en el Poder Legislativo. Forma parte de la lista junto a Adrián De la Garza Santos, Guadalupe Saldaña Vargas y Genaro García de la Garza.

“Como encargado solamente estoy dándole seguimiento, día a día, a la situación de la Fiscalía para que los asuntos que tiene bajo su competencia sigan su curso: las investigaciones, todo lo que nos conlleva.

“De cuánto tiempo vaya a llevar (la elección del nuevo fiscal) esto solamente el Legislativo lo sabrá y nosotros estamos preparados para, si en corto plazo llega un fiscal, estamos listos para entregar un panorama general de cual es el estatus de la Fiscalía. Y si se alarga (la elección) un servidor también está listo para seguir esta encomienda”, indicó Arce Jardón.

Al final del día, añadió sobre los recursos de amparo, es un proceso y como proceso hay herramientas legales que pueden posponerlo o alargarlo.

“Soy respetuoso de quien haya promovido esos recursos legales, mi enfoque está en el encargo que tengo hasta este momento y eso es lo que me tiene ocupado”.

Aunque algunos candidatos manifestaron que hubo irregularidades, incluso se denunció favoritismo y se divulgó una lista de posibles seleccionados, Arce Jardón señaló que en su caso todo fue transparente.

“No vi irregularidades, solamente con la carta de no antecedentes que no me fue expedida, pero yo cumplí en tiempo y en forma”, comentó Arce Jardón, “acudí a la entrevista, a la fecha y hora señalada y a la espera de que termine el proceso de la forma en que tiene qué terminar”.

Tampoco se inquieta por los resultados.

“La verdad es que al final del día será el Legislativo (el que tome la decisión) estoy concentrado en mi labor, que es una gran responsabilidad y tengo que estar haciéndole frente”.

En caso de que la elección del fiscal se alargue, añadió Arce Jardón, seguirá trabajando, como desde el día en que fue seleccionado como encargado de despacho.

“Tenemos muy buen equipo de trabajo y un servidor está comprometido en esta labor hasta que me digan lo contrario”, señaló.

“Tenemos reuniones diarias, trabajamos coordinadamente con Fuerza Civi, han habido operativos conjuntos. Estamos dando resultados, la sociedad lo que quiere es seguridad”, añadió.