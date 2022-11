PAN y alcaldes piden “cabeza” de Javier Navarro, secretario general de Gobierno de NL

Javier Navarro, secretario general de Gobierno, será sometido a juicio político, después de que alcaldes de diferentes municipios de Nuevo León denunciaron “extorsión política” y no haber recibido sus prespuestos ni estatales ni federales, en lo que llamaron una presión del ejecutivo estatal relacionada con la elección del nuevo fiscal.

Carlos De la Fuente, coordinador de la bancada panista en Congreso, informó que junto con 25 alcaldes de la oposición buscarán destituir a Navarro por no haber cumplido con los depósitos a los municipios en tiempo y forma.

También se contempla deponer a Verónica Dávila Moya, titular del Periódico Oficial de Nuevo León.

El juicio, añadió De la Fuente, comenzará el próximo lunes.

“Vamos a pedir que este lunes se turne con carácter de urgente para comenzar un juicio político contra el secretario general de Gobierno y a la titular del Periódico Oficial, para destituirlos a la brevedad. ¡Lo vamos a destituir!”, aseguró el diputado.

De la Fuente agregó que presentaron una reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado. Esta iniciativa fue aprobada, pero no se ha publicado en el Periódico Oficial.

Esto, agregó, ha perjudicado a los municipios, especialmente de la zona rural a los que no se les han entregado los recursos.

Sin este dinero, los municipios tienen dinero ni siquiera para pagar nóminas.

“Hoy he tenido a todos los alcaldes rurales que están batallando por sus recursos, nada más quieren que les den lo que les corresponde, ¡hasta eso! No quieren que les den más”, indicó De la Fuente. “Están extorsionando a los alcaldes para que nos presionen a nosotros, ¿y qué vamos a hacer?”.

Indicó que en la Constitución van a dejar que si no se deposita a más tardar el último día de mes el responsable de la Tesorería será sancionado.

“Y si es repetitivo será sancionado con su destitución. Así lo queremos poner en la Constitución, nos pidió (el gobernador) que no lo hiciéramos, creímos en él, modificamos la ley pero no la publicó. Así que ya no hay confianza en el ejecutivo; está completamente perdida y no es de parte nuestra”.

Recordó que los acuerdos que hicieron para sacar adelante la reforma integral a la Constitución no se han cumplido.

“Estoy muy molesto porque hoy he recibido llamadas, he recibido presencia de los diferentes municipios rurales porque es donde más se les complica porque no tienen ingresos propios”, expresó el coordinador.

Añadió que los mismos alcaldes son los que están preparando el juicio contra el secretario de Gobierno y la titular del Periódico Oficial.

“La Ley de Coordinación Hacendaria es la que está provocándonos un problema, sí se aprobó y sí iba convenida en el proyecto de reforma integral de la Constitución y que por berrinche del gobernador no ha querido publicar el secretario de Gobierno”, señaló De La Fuente.