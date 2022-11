Forman 24 municipios Pacto Nuevo León para hacer frente al autoritarismo del Gobierno del Estado

Después de haber roto con el gobernador Samuel García, a quien acusan de extorsión política, 24 alcaldes de diferentes ayuntamientos del Estado anunciaron la creación del Pacto Nuevo León por Municipios Fuertes y Unidos que busca ser un frente autónomo y municipalista.

Ediles de municipios como Guadalupe, San Nicolás, Parás, Pesquería, Santiago y Apodaca, entre otros, harán frente con el Congreso del Estado para luchar contra el “autoritarismo” del Ejecutivo Estatal, que les retuvo recursos y en algunos casos, los alcaldes no tienen ni para pagar la nómina de esta quincena.

La alianza con el Poder Legislativo busca lograr leyes para gobernabilidad en la entidad y contempla, también, cambios a la Ley de Coordinación Fiscal.

César Garza, alcalde de Apodaca, explicó por qué decidieron abandonar la Mesa de Coordinación Metropolitana y hacer su propio frente.

“Los alcaldes estamos organizados, tenemos fuerzas políticas afines en el Congreso. Los recursos, las aportaciones federales no son un regalo del gobernador a los municpios”, expresó el munícipe. “Son aportaciones a las que, constitucionalmente, tenemos derecho. No queremos que los recursos sean usados a manera de extorsión”.

Garza indicó que el Gobierno del Estado pretende decir que este es un tema por la elección del nuevo fiscal general de justicia de Nuevo León.

Presentan en Congreso Pacto Nuevo León por Municipios pic.twitter.com/Ke1ycdmYAd — Martin Fuentes (@MartinFuentes) November 14, 2022

“También dice que es el PRIAN y no, no no. Aquí tenemos alcaldes de Morena, independientes, del (Partido) Verde, es un movimiento municipalista, hay una distorsión en la visión del Gobierno del Estado”.

Añadió que el Poder Ejecutivo ve a los municipios como gobiernos chiquitos que puede pisar.

“Y no es así, el municipio es la base del sistema federalista mexicano; los alcaldes somos electos constitucionalmente y tenemos fundamentos constitucionales”.

El alcalde de Apodaca indicó que son necesarios los cambios a la ley para que nunca mas exista la soberbia que afecte a los municipios.

“En las pasadas elecciones la gente decidió darle el triunfo a Samuel García Sepúlveda y al Congreso del Estado a otros partidos, decir, nadie es dueño de todo. Pero la elección de fiscal general causó el enojo del Gobierno Estatal que repercutió en los municipios”.

El segundo enojo, agregó el edil, fue la destitución del presidente de la Comisión de Presupuesto y el cambio del SAT lo cual enardeció a la administración estatal y comenzó a agredir a los ayuntamientos.

Garza destacó que algunos ayuntamientos sufrieron multas falsas, embargos a las cuentas y el retiro de unidades que estaban otorgadas en comodato.

En la presentación del pacto, realizada en la explanada del Congreso, estuvieron, además de César Garza, Cristina Díaz, presidenta municipal de Guadalupe; Daniel Carrillo, de San Nicolás de los Garza; David De la Peña, munícipe de Santiago; Andrés Mijes Llovera, de Escobedo y Carlos Alberto Guevara Garza, de García.

También Francisco Héctor Treviño Cantú, presidente municipal de Juárez; Cosme Leal, de Cadereyta; Miguel Ángel Quiroga Treviño, de Ciénega de Flores; Iván Patricio Lozano Ramos, presidente municipal de Pesquería; Eva Patricia Salazar Marroquín, de Allende y Mayra Abrego Montemayor, de Dr. González.

Además, Maribel Hinojosa García, de General Treviño; Sandra Margarita Torres Salazar, de Rayones; María Francisca Argüello, de Aramberri; Ana Iza Oliveira Treviño, de Parás; Ignacio Castellanos Amaya, munícipe de Agualeguas y Miguel Ángel Salazar, de Montemorelos.

De Dr. Arroyo Juan José Parga Rosales; Sergio Eduardo Elizondo Guzmán, de Linares; Jose Luis Santos Martínez, de Lampazos de Naranjo; Jose García, de Hualahuises; Mario Alfonso Reséndez Garza, de Bustamante; Rafael René González Martínez, de Higueras; Edgar Cantú Fernández, de General Bravo; Margarita Martínez, de Vallecillo; Edgar Mendoza, secretario de ayuntamiento en representación del presidente municipal de Galeana y Cristina Rodríguez, de Iturbide.

Durante la presentación del pacto también estuvieron como oradores los presidentes municipales de San Nicolás de los Garza, de Escobedo y de Agualeguas, quienes manifestaron la urgencia de volver a tener los recursos para poder hacer frente a diversas situaciones en sus municipios.

Garza añadió que les “jinetearon” participaciones y fondos federales, además de que siguen retenidos los estatales.

“Es perverso, hay desinterés (es decir) ´a ver cómo le hacen´, ´a ver de dónde consiguien, total son alcalditos´, ´a ver quién los escucha´. El colmo fue con los municipios rurales que tenían prestados ambulancias, patrullas y camiones de desecho; el Gobierno del Estado les exigió regresar inmediatmente todas esas unidades”.

El edil indicó que Samuel García ya trató de hacer contacto con ellos.

“¡Por supuesto que nos vamos a reunir, pero en otras condiciones! Ahora nosotros vamos a tomar, junto con el Congreso del Estado, vamos a marcar una rectoría. No es justo que en Nuevo León haya municipios que construyen museos de 3 mil millones de pesos, que lo estamos pagando con el subsidio de los impuestos de todos los neoleoneses, y tenemos otros municipios que le tienen que pedir las sobras de desechos de chatarra al Estado para llevar niños a la escuela”, afirmó Garza.