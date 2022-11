Nuevo León está a punto de entrar en un estado de ingobernabilidad: alcaldes

Nuevo León está a punto de convertirse en un estado de ingobernabilidad, derivado de las tensiones entre Congreso y el gobernador provocadas por la elección del nuevo fiscal de justicia.

Y ya hubo una repercusión, César Garza, presidente municipal de Apodaca, fue uno los 11 ediles, del PRI y PAN, que este jueves se reunieron en un restaurante de Monterrey para denunciar al gobernador Samuel García de retener fondos federales y estatales.

Además, lo acusan de imponer multas fuera de lugar en un ejercicio de extorsión política.

Te puede interesar:

“Nunca se había visto esta extorsión y presión política, pero no seremos rehenes, no seremos víctimas”, dijo Garza, quien estuvo acompañado de Cristina Díaz y Daniel Carrillo, alcaldes de Guadalupe y San Nicolás, respectivamente.

En la mesa también estuvieron Ignacio Castellanos, de Agualeguas; Eduardo Cantú, de General Bravo; David De la Peña, de Santiago y Cosme Leal, de Cadereyta.

Además Miguel Salazar, de Montemorelos; Rafael González, de Higueras; José García, de Higueras y Edgar Cantú, de Bravo.

Garza indicó que, en su concepto, el mandatario estatal tiene una apreciación equivocada de quienes y qué rol juega cada actor político.

“El gobierno del Estado debe asumir que los diputados de oposición no son empleados del gobierno, que los alcaldes no somos empleados de gobierno”, señaló. “Nosotros establecemos mecanismos de diálogo y colaboración, no de subordinación ni de sometimiento”.

El alcalde de Apodaca indicó que el mandatario estatal tiene una visión errónea de que cuando se es gobernador se es dueño de todo.

Te puede interesar:

“Es una visión antidemocrática, retrógrada y primitiva, es absolutismo”, señaló. “El gobierno tiene que ser orquestador de las distintas formas de ver las cosas, de la pluralidad política, de la diversidad de una sociedad como la nuestra”.

Señaló que la fecha límite para recibir los fondos, cuyo monto no especificó, es el lunes 7 de noviembre, de lo contrario tomarán medidas como abandonar la Mesa de Coordinación Metropolitana, de la que Garza es presidente ejecutivo.

“Nuevo León tiene lo que no tiene ningún otro estado, los alcaldes de oposición no son antagónicos al gobierno, le han manifestado su interés de lograr acuerdos ¡y se han logrado en muchos temas!”.

Garza añadió que los recursos del Ramo 33, Infraestructura, Fortamun y Seguridad tenían que haber sido entegados en octubre como fecha límite.

Sin ese dinero se daña la operatividad y seguridad pública de todos los ayuntamientos, afirmó.

Aunque desconocen si todos municipios atraviesan por la misma situación, Garza indicó que los 11 representados en la rueda de prensa representan el 70% de la población de Nuevo León.

Añadió que también se contempla solicitar reformas al Congreso para quitar facultades al gobernador.