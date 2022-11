Carlos De la Fuente denuncia acoso político de Samuel García

El legislador panista Carlos De la Fuente denunció que ha sufrido acoso político por parte del gobernador Samuel García el cual ya escaló a niveles familiares.

De la Fuente informó que recientemente viajó a Estados Unidos y fue retenido por una alerta migratoria interpuesta por el Gobierno de Nuevo León.

El fin de semana, el coordinador de la bancada panista en Congreso, viajó a Chicago con su familia. Se le retuvo durante cuatro horas en migración cuando viajaba de regreso.

“Cada vez que el Ejecutivo arremete contra mi familia, me doy cuenta de dos cosas: la primera, que no ha podido con nosotros, aquí estamos y se va a seguir ´topando´ el señor gobernador con este grupo legislativo de Acción Nacional.

“Y la segunda, que todos los que buscan irse contra las esposas de los diputados, con los hijos de los diputados, no es más que por una figura de cobardía que tiene el Gobierno Estatal a través de su gobernador y de su brazo armado, Carlos Mendoza, porque entre ellos dos hacen y deshacen acusaciones, molestias y amenazas”, denunció De la Fuente.

Expresó que nunca había visto la “corrientés” con la que se trabaja en el Gobierno del Estado.

“Tristemente sabe que a mí no me van a doblar; tristemente estaba con mis hijos, es un caso de que ves cómo manejan la cobardía, cómo se van con el eslabón más débil ¡y eso yo no lo voy a permitir!, así que si había alguna posibilidad de diálogo para el presupuesto, ayer se acabó”, afirmó De la Fuente.