Todavía puedo impugnar el trasvase: Samuel García

En el tema del trasvase de Nuevo León a Tamaulipas no todo está dicho porque el gobernador Samuel García tiene el derecho de impugnar.

“Estamos esperando, hay un comité hídrico en Conagua que es el competente y facultado para hacer las proyecciones. Ese comité, por ley, tiene que mandarme un acta con su conclusión final y todavía yo a esa acta tengo derecho a negociar e impugnar”, dijo García este sábado, después de reunirse, por segunda ocasión en menos de un mes, en Nuevo León con Adán Augusto López, secretario de Gobernación con quien sostuvo un encuentro privado.

Esta semana trascendió que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó que el trasvase ya es un hecho, luego de reunirse con los directivos de Conagua, después de que el organismo emitió un dictamen que permite trasvasar agua de la presa El Cuchillo al vecino estado.

Ellos (en Tamaulipas) tienen ya la urgencia de tener el dictamen listo porque con eso los agricultores piden crédito a las bancas de Desarrollo Agrícola, explicó García.

“Queremos llegar a un punto medio para que tengan un papel que ayude a nuestros amigos de Tamaulipas a pedir el crédito y todos salir ganando”.

García añadió que ya habló con el mandatario tamaulipeco quien le externó la preocupación de los agricultores por las pérdidas que tendrían en caso de no contar con el líquido.

Vetará aumento aumento de ingreso a municipios

Las tensiones entre el gobernador y el Congreso local continuaron y este sábado, García indicó que vetará el incremento a los ingresos municipales, aprobado por los diputados locales.

“La modificación, del 20 al 30% no está fundamentada, no tiene validez”, expresó después de una reunión con legisladores y alcaldes de Movimiento Ciudadano. “Obviamente la voy a vetar porque sin un impacto presupuestal no pueden subirle y moverle al paquete porque esa es una atribución del Ejecutivo.

El mandatario fue contundente al expresar que un alcalde brillante u ocurrente no puede hacer esos nuevos dictámenes.

Informó que el martes 22 de noviembre el secretario de Finanzas y Tesorero de Nuevo León, Carlos Garza Ibarra, se reunirá con el Poder Legislativo para analizar el presupuesto de egresos.

Te puede interesar: Walmart te invita a su nueva tienda: Gómez Palacio Laguna

Sin embargo, el plazo para discutir ese tema vencerá el 21.

Pero el gobernador señaló que por ser día feriado se aplaza hasta el siguiente.