Exigen diputados que “se pongan las pilas” y defiendan el agua de Nuevo León

Después de que se anunció que el trasvase de Nuevo León a Tamaulipas ya es una realidad, diputados del PRI y del PAN lograron un Punto de Acuerdo para exigir a Samuel García que cumpla su promesa de campaña y defienda el agua.

Los legisladores Lorena De la Garza Venecia, del revolucionario institucional y Carlos De la Fuente y Jesús Gómez, del blanquiazul, presentaron el documento en la Oficialía de Partes del Congreso.

“Es un Punto de Acuerdo para que este Estado no entregue el agua; que se quede en Nuevo León. No estamos viviendo una situación de abundancia como para que el agua, que es para consumo humano, la que tiene la presa El Cuchillo, se vaya para un distrito de riego al vecino estado de Tamaulipas”, expresó De la Fuente.

Los legisladores exigen a Samuel García que, así como dijo en campaña que defendería el agua, ¡que la defienda!

“Le hemos enviado en varias ocasiones la solicitud al Ejecutivo del Estado para que de una manera responsable, negocíe… pero bueno, ya vimos que esa parte no se le da. Por eso hoy estamos haciendo un Punto de Acuerdo para exigirle que no la entregue”, señaló. “¡El agua está en Nuevo León!, es para consumo humano y de acuerdo a cualquier tipo estándar lleva prioridad el consumo humano que el riego”.

De esta manera, añadió De la Fuente, hay motivos para defender el líquido.

“Pero necesitamos que el Ejecutivo del Estado ahora sí se ponga las pilas porque no hemos visto con claridad”.

Recordó que la Comisión Nacional del Agua ya anunció que se van a ir los 300 millones de metros cúbicos.

“La gente difícilmente puede medir qué son 300 millones de metros cúbicos, pero son 10 veces la presa de La Boca”, informó el coordinador de la bancada panista.

Esto, añadió, es una idea aproximada de lo que se le va a entregar al distrito de riego de Tamaulipas.

“No estamos de acuerdo porque lo más difícil es conseguir agua para el consumo humano y esa ya la tenemos ahí, así que hay que defenderla y es responsabilidad del Ejecutivo, en este caso del gobernador Samuel García, defender el agua de Nuevo León, como lo dijo muy valientemente en campaña”, aseguró.

De la Fuente indicó que está latente la posibilidad de que el Estado vuelva a tener otra crisis hídrica por más el gobernador diga que ya se resolvió.

“Eso no ha sido respaldado por ningún organismo con experiencia y vemos ahora que nos van a quitar 300 millones de metros cúbicos y no estamos de acuerdo”, indicó De la Fuente, “nosotros queremos defender el agua porque queremos defender a Nuevo León; es nuestra responsabilidad, somos diputados electos por el pueblo”.

El diputado añadió que aunque Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje, señaló que sí habrá agua para el 2023 ya no confían.

“Recuerden que en enero dijeron que no iba a haber cortes; en febrero todavía ratificaron que no iba a haber ninguna problemática, pero para abril ya era otra situación. Ya no confiamos en el discurso del Ejecutivo, así que ahora le estamos exigiendo que se quede en agua en Nuevo León; es para los nuevoleoneses”.

De la Garza Venecia añadió que es importante buscar otras fuentes de captación de agua.

“Hay un riesgo para la ciudadanía de Nuevo León que volvamos otra vez a los puntos que empezaron el año pasado en esta misma época, que compartimos la misma estadística”, explicó. “El porcentaje de llenado que teníamos el año pasado es el mismo que tenemos ahorita”.

El riesgo de nuevos cortes es real, afirmó De la Garza Venecia.

“Si le quitas el agua a Nuevo León para mandársela a Tamaulipas es inminente que vamos a tener cortes, que no nos digan que no”.

El llamado, reiteró, es a que protejan el líquido, pero que también busquen nuevas fuentes de captación.

Rechazan trasvase

Movimiento Ciudadano también rechaza que se trasvase agua a Tamaulipas.

“No queremos que vuelva a pasar otra crisis hídrica como la que ya tuvimos, se están tomando las medidas y el tema de El Cuchillo, en el municipio de China, es clave precisamente para que la población en Nuevo León tenga el líquido vital”, dijo el coordinador de MC, Eduardo Gaona.

Señaló que están en contra de que se dé el trasvase.

“Hemos estado directamente en el municipio, viendo la situación. Sabemos que ha habido acercamientos del nuevo gobernador de Tamaulipas. Sin embargo, seguimos exigiendo lo mismo, que el consumo humano sea la prioridad”, añadió Gaona.

Que el gobernador se concentre

Jessica Martínez, coordinadora de Morena, pidió que es momento de hacer un plan para que haya agua el siguiente año.

“Que ahora sí tengamos la planta que trate aguas residuales”.

Probablemente, dijo Martínez, el gobernador está pensando en otras cosas en lugar de defender el agua.

“Quizá está distraído en otros temas porque ha hablado de cosas que no están dentro de sus facultades. Debe estar concentrado en lo que sí se había comprometido inicialmente”, indicó.