Javier Navarro consigue amparo contra juicio político

Javier Navarro, secretario general de Gobierno de Nuevo León, reveló que ya está amparado contra el proceso de juicio político en su contra que el martes fue aprobado por el Congreso estatal, por presunto abuso de poder.

En rueda de prensa el funcionario indicó que hay una serie de irregularidades cometidas en su contra por parte del Poder Legislativo.

“Establece en esa denuncia que pone Hernán Salinas y José Luis Garza Ochoa (presidentes del PAN y del PRI, respectivamente) que he violado la Constitución constantemente; sin embargo, eso es totalmente falso, dicen que no publiqué decretos del Congreso”, expresó Navarro.

El secretario de Gobierno reiteró que no ha violado la Constitución, tal y como señalan los legisladores, al no publicar algunos decretos.

Añadió que la Constitución no establece fechas sino solamente un término que dice “sin demora”.

“Derivado de la situación de la violación a mis derechos humanos, voy a iniciar acciones en las cortes internacionales porque no confío lógicamente en las fiscalías de aquí, nunca les podría yo lograr ni ganar”, explicó. “Me voy a ir a las instancias internacionales que conozco muy bien y que respeto, sobre los derechos humanos que me han sido violados en estos procedimientos”.

Iniciará, expresó, acciones legales en contra de Mauro Guerra, presidente del Congreso. También contra el diputado Carlos De la Fuente y del fiscal Javier Garza y Garza.

“Vuelvo a insistir, hay un contubernio entre las fiscalías y esos poderes ocultos que manejan y dominan al PAN y al PRI”.

Navarro dijo que otra situación irregular del Congreso es que no respetaron los procedimientos, puesto que la ley marca cinco días para contestar la demanda de juicio político y fueron tan sólo 24 horas.

Otra de las anomalías y causa por la que fueron publicados algunos decretos, es que se detectó la firma apócrifa de la diputada Ivonne Álvarez García.

También señaló la intimidación que sufrió su familia al acudir a su domicilio patrullas y elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

“Se violaron todas las garantías, no me dejaron estar presente a mí en la audiencia que tuvieron para la procedencia del juicio penal que dicen tener en mi contra. Les puedo decir así 10 diferentes razones por las cuales los diputados del PAN y el PRI están haciendo tropelías fuera de la ley”.

Añadió que, otra vez, los diputados se equivocaron.

“Y, otra vez, están mal con los términos, y otra vez me están violando mis derechos porque no me acompañan las pruebas y tendremos que hacérselos valer”.

El secretario general de Gobierno cuestionó la celeridad que le han dado a este caso, ya que en un año el Gobierno estatal ha denunciado y presentado como 70 carpetas de investigación por casos de corrupción y tan sólo se han judicializado en 14 meses cerca de siete carpetas.

“¿Cómo es posible que ahora sí haya esa celeridad y esta importancia que le dan? Ojalá y que esto termine y que la ciudadanía, que ustedes y los medios, que nosotros, Poder Ejecutivo, nos unamos para terminar con estos actos de intimidación, con estos actos de corrupción y trabajemos en lo que nos debe de importar, en cumplir nuestras obligaciones con Nuevo León”, indicó Navarro.

Estar trabajando todos los días en los problemas y aparte estar defendiéndose de estas “infamias”, aseguró, es difícil.

“Ojalá que esto cese, que entren en razón el PAN y el PRI, pongan los valores, los principios que los fundaron, de los fundadores de estos partidos, y no los principios de las personas que han dominado los partidos por mucho tiempo”.

Navarro afirmó que tiene el respaldo total del gobernador Samuel García.

Responsabilizaría al Gobierno

La diputada priísta Alhinna Vargas, quien funge como presidenta de la Comisión Jurisdiccional, que aprobó el desafuero del secretario de Gobierno, Javier Navarro, hace responsable al Gobierno del Estado en caso de que algo le llegara a suceder a ella o a su familia.

Alhinna Vargas, presidenta de la Comisión Jurisdiccional, indicó que el proceso se realizó conforme a derecho. Foto: Martín Fuentes

Las tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo estatal siguen subiendo y tras la aprobación de desafuero en contra del funcionario, salen a relucir diversas situaciones.

“Es prudente que lo haga, es difícil, pero lo tengo que hacer. Si en este momento, por haber sido presidenta de la Comisión de ayer en donde aprobamos esto, y defendimos el tema, si algo le sucediera a mi familia o a mi persona hago responsable al Gobierno del Estado como reacción de las acciones y de la defensa que hicimos del dictamen en la Comisión”, dijo la legisladora.

Vargas indicó que no sería la primera vez que el Ejecutivo amedrantaría al Legislativo.

Hace semanas se acusó a un miembro de la bancada panista de violencia de género y después la familia política de otra diputada también se vio afectada.

No obstante, Vargas señaló que se actuó en conforme a legalidad y derecho.

“Sin extralimitar las funciones que puede tener el presidente de una comisión y que puede tener un diputado”.

Teníamos razón: MC

Con la suspensión de amparo que se otorgó a Javier Navarro se demuestra que la bancada de Movimiento Naranja tenía razón en cuanto a que el proceso es desaseado e ilegal.

Legisladores de Movimiento Ciudadano señalan que el amparo otorgado a Navarro les da la razón. Foto: Movimiento Ciudadano

Eduardo Gaona, coordinador el grupo legislativo naranja, indicó que hoy por hoy no se puede emitir una resolución en la cual se destituya o se separe del cargo al secretario general de Gobierno.

“Teníamos razón con todas estas ilegalidades que se están cometiendo. Afortunadamente tenemos a la autoridad federal para dar viabilidad al gobierno del Estado y, sobre todo, para corregir lo mal que se está haciendo en el Congreso; de los procesos desorganizados que se están llevando a cabo”.

Señaló que el PRIAN está desesperado y por ello comete muchos errores.

“Lo estamos viendo, ya les pegó fuerte el gobernador desde el punto de vista jurídico con la Controversia Constitucional y hoy el secretario de gobierno con el tema de la suspensión provisional”, detalló, “seguramente mañana habrá alguna otra suspensión por el tema del desafuero, que ese es otro procedimiento”.