Piden un nuevo juicio político… ahora contra Samuel

José Luis Garza Ochoa, presidente del PRI estatal, y la legisladora federal del PAN Annia Gómez, presentaron este lunes una solicitud de juicio político en contra del gobernador Samuel García.

Los diputados presentaron la documentación en la Oficialía de Partes del Congreso y coincidieron que la solicitud es porque el mandatario estatal no presentó la Ley de Egresos para el 2023.

Garza Ochoa indicó que definitivamente los afectados serán los municipios, los órganos autónomos y el Poder Judicial.

“El Ejecutivo ha publicado algunos decretos en estos últimos días, y otros no. Por lo que ha sido discrecional en su actuar, ninguna autoridad puede decidir cuándo cumplir la ley y cuando no cumplirla, simple y sencillamente, el Ejecutivo no puede secuestrar a otro poder”, expresó Garza Ochoa.

El líder del PRI estatal dijo ¡que la Constitución es bastante clara! y el Ejecutivo debió entregar la propuesta del presupuesto el día 20 de noviembre, pero no lo hizo.

“¡Jamás había sucedido algo similar!, siempre se presentan en conjunto, tal y como lo hizo el año pasado al entregarlo en conjunto sin esperarse a aprobar la ley de ingresos”, recordó Garza Ochoa. “El gobernador señala que no lo entregó porque no se ha aprobado aún la Ley de Egresos, este es otro ejemplo del Ejecutivo que incumple con la ley arbitrariamente.

El dirigente estatal expresó que esto deja al Estado en incertidumbre y los principales afectados son los ciudadanos, porque no se puede discutir de manera legítima por los diputados y por todos los actores involucrados el presupuesto.

“No se puede permitir que un solo poder, una sola persona decida qué hacer con el dinero de todos los neoloneses. El Ejecutivo no puede secuestrar el dinero de todos los ciudadanos”, señaló el priísta.