Secretario general de gobierno tiene 56 leyes en el cajón; PRI y PAN de NL piden juicio político en su contra

El PRI y PAN de Nuevo León solicitan al Congreso que se realice un juicio político en contra de Javier Navarro, secretario general de gobierno por tener congeladas 56 leyes que no se han publicado en el Periódico Oficial.

José Luis Garza Ochoa, del PRI y el panista Hernán Salinas Wolberg se presentaron este martes en la Oficialía de Partes del Congreso para presentar el documento. Fueron respaldados por los diputados de Acción Nacional, Mauro Molano y Luis Susarrey.

“Hemos acudido a presentar una solicitud de juicio político en contra del secretario general de gobierno, Javier Navarro, por hechos que evidentemente violentan el estado de derecho, la legalidad y la propia Constitución de Nuevo León, que es la no publicación de los decretos que este Congreso en los últimos meses y que hoy, sin existir una razón legal, están en el escritorio del señor secretario”, dijo Salinas Wolberg.

El presidente del PAN estatal indicó que la Constitución es muy clara, una vez que el Congreso aprueba un decreto se le envía al Ejecutivo para que este lo sancione y lo publique.

“Una vez que el Ejecutivo recibe un decreto del Poder Legislativo tiene dos opciones, lo puede publicar o lo puede vetar”, añadió.

Lo único que (el Ejecutivo) no puede hacer porque está fuera del marco jurídico, legal y constitucional, añadió Salinas Wolberg, es dejar los decretos en el limbo jurídico.

“Y eso es lo que están haciendo el secretario general de gobierno y los funcionarios del Periódico Oficial del Estado”, aseguró.

Salinas Wolberg indicó que simplemente están ignorando la voluntad del Poder Legislativo y dejar guardado en el cajón los decretos.

“No podemos permitirlo y venimos, no solamente en calidad de presidentes de nuestros partidos, sino de ciudadanos agraviados por las acciones del Ejecutivo que está anulando de facto a un poder público, tomando la decisión de no publicar”, señaló, “son 56 decretos que están en el escritorio y que junto con su equipo han tomado la decisión de no publicarlos”.

Este juicio político es para mandar un mensaje muy claro de que en este Estado todos los funcionarios tienen la obligación de guardar y hacer guardar la ley y la Constitución, y los primeros que lo deben hacer son los titulares de las secretarías y de los puestos más relevantes en el Estado, detalló Salinas Wolberg.

“Consideramos que es inadmisible e intolerable. Es una situación que nunca habíamos visto en Nuevo León. Nos ha tocado de alguna manera interactuar con tres gobernadores desde que iniciamos nuestra participación política y aún en los momentos más complicados siempre había por parte de los poderes públicos un acatamiento de la ley”.

Lo que se está viendo es una muy grave omisión a la responsabilidad constitucional.

Garza Ochoa añadió que hay dos decretos que son fundamentales y no se han publicado.

“Uno tiene qué ver con la estructura orgánica de Agua y Drenaje para que sea más plural en donde todos puedan participar, precisamente para evitar los problemas que vimos, que fue el desabasto del agua para consumo humano, incluso para la industria”, señaló el presidente estatal del PRI.

El segundo, es el financiamiento que están pidiendo los municipios para la infraestructura.

“¿Qué es importante señalar?, que todas las fuerzas políticas de Nuevo León y los ciudadanos, durante un año, le tendimos la mano a este gobierno y lo que este gobierno hizo es que lo regresó con un golpe”, expresó Garza Ochoa.

Lo que la ciudadanía y las distintas fuerzas políticas hicieron, añadió, fue tender un puente.

“Él, de la manera en que lo regresa, es lastimando de manera directa a los ciudadanos. Eso es lo que nos tiene aquí, no se lo vamos a permitir”.

Salinas Wolberg agregó que el Ejecutivo estatal está actuando al margen de la ley.

“Esto que hoy estamos denunciando es una violación flagrante a la misma Constitución que él promovió reformar de manera integral”, detalló, “entonces no se puede señalar que es una situación desconocida. El secretario general de gobierno, un abogado con muchos años de experiencia, sabe de la irresponsabilidad en la que se está incurriendo”, expresó Salinas Wolberg.