Cuota vehicular para ingresar al Centro de Monterrey: ni siquiera está sobre la mesa

Este jueves trascendió que el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Monterrey había propuesto implementar una cuota para que vehículos pudieran accesar al Centro de la Ciudad para reducir el congestionamiento y la contaminación, sin embargo, José Manuel Valdés, titular el organismo, reveló que el tema ni siquiera está sobre la mesa y mucho menos en análisis.

Durante su participación en El Nuevo León Informa, Valdés explicó que, en efecto, durante una sesión ordinaria del Consejo Consultivo del Estado, se habló de los beneficios que traería implementar este cobro y los beneficios que se generaron en Londres y en Singapur, pero la Ciudad aún no piensa en eso.

“Algunos medios sacaron eso de contexto”, expresó Valdés.

El director del IMA explicó que el Consejo Consultivo de Nuevo León forma parte de lo que es el Comité Técnico.

“Es una parte del Instituto de Movilidad, que es el lleva a cabo todos los estudios, análisis y estadísticas, y es el que nos va a dando información para la toma de decisiones”, señaló. “(Es gente) Muy preparada y sumamente especializada en el tema; ellos son los que nos ayudan para formar el criterio necesario para la toma de decisiones en cuanto al establecimiento de rutas”, añadió Valdés.

El Consejo Consultivo fue precisamente el que ayudó a Movilidad y puso toda la labor de la reestructura completa de rutas.

“Pero está conformado por comisiones y por otros consejos. Lo que sucedió en la junta ordinaria de ayer (miércoles) fue que las comisiones le rindieron sus informes al Consejo Consultivo Ciudadano, eso está formado por las cámaras, por el Congreso, por ciudadanos y asociaciones de toda índole”.

Valdés indicó que no es el gobierno del Estado tomando decisiones nada más porque sí.

“Y una de las comisiones, al rendir su informe, estaba explicando lo que sucede en otros países y cómo han enfrentado los temas de congestionamiento (vial) entre muchas otras cosas.

“Uno de los temas fueron el congestionamiento y todos estamos bastante enterados ya de lo que sucede en la Ciudad”.

En épocas decembrinas todavía se va a ver con más intensidad.

“Se manifestó que, entre otras cosas, en Singapur y en Londres existe una cuota por congestionamiento y así como lo han enfrentado ellos, ante el uso excesivo del transporte, en lugares específicos de sus ciudades, determinaron cobrar por entrar en ciertos horarios y con ciertas reglas, cada país, de manera diferente, ellos reportan hacia el mundo el resultado de la implementación de estas estrategias y ambas han sido exitosas, a efecto de disminuir el tráfico vial”.

Eso, señaló Valdés, fue lo que se planteó.

“Pero no existe un proyecto por el momento, no está sobre la mesa, no se está analizando; tampoco se busca aprobarlo”, añadió.