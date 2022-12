Presupuesto 2023 será “igualito” al del año anterior: Tesorero de Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León confirmó que el Presupuesto de Egresos 2023 será “igualito” al del año pasado, aunque hay una suspensión a través de la cual el Ejecutivo está obligado a presentarlo de forma inmediata.

En rueda de prensa, Carlos Garza Ibarra, secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, expresó que desconoce cuál sería el desenlace legal.

“Soy economista, sé de leyes financieras, pero no sé cuál sería el desenlace legal por esa suspensión”, señaló.

Destacó, sin embargo, que desde el lado de la Tesorería están listos para iniciar el año con el Presupuesto de Egresos 2022.

Garza Ibarra aseguró que no se les ha notificado sobre la suspensión porque las oficinas de la Secretaría a su cargo está cerrada, desde la semana pasada, para disminuir el impacto por contagios de covid, influenza y otros virus.

“Es un tema legal y no tengo claridad todavía”, señaló el funcionario, “hasta donde entiendo el Ejecutivo no ha sido legalmente notificado. Legalmente partimos de que no estamos notificados, salvo algo que nos digan en contra seguimos con la idea original de arrancar el Presupuesto con lo que se estableció en la Ley 2022 y eso es igualito”.

Garza Ibarra añadió que la cantidad asignada será de 118 mil millones de pesos.

Durante el fin de semana trascendió que el Tribunal Superior de Justicia otorgó una suspensión de amparo al Congreso de Nuevo León la cual ordena al Ejecutivo estatal que presente su propuesta de Ley de Egresos para el 2023.

Esto para que los legisladores tengan posibilidad de analizarlo.

Cerrarán año sin déficit

Garza Ibarra informó que, por primera vez en siete años, Nuevo León cerrará sin déficit presupuestario.

“Estamos en superávit, pero no existe en la ley, lo tienes que asignar. Así como ellos te dicen que si no alcanzas lo tienes que equilibrar, estamos en cero, todo lo que nos sobró después de pagar nómina de policías, de maestros, de servidores públicos, de médicos, nos quedó un gran remanente. Ese es el superávit, pero tiene un destino”.

El tesorero del Estado indicó que la administración está equilibrada.

“Nos sobra la operación y hay que destinarlo en algo”, advirtió, “lo estamos metiendo en inversión, hay que destinarlo a algo”.

El año en que Nuevo León tuvo el mayor déficit fue en 2015 con 6 mil 83 millones de pesos, destacó Garza Ibarra.