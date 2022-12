Este 29 de diciembre, último día para pagar predial con descuentos en Monterrey

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y a los habitantes de Monterrey solamente les quedan un día para aprovechar el descuento que el gobierno municipal ofrece para pagar el impuesto predial.

El Municipio de Monterrey ofrece un 100% de descuento en actualizaciones, recargos y sanciones, el cual estará vigente hasta este jueves 29 de diciembre.

El director de Recaudación Inmobiliaria, Arturo Fernández, explicó que también se puede realizar el pago en portal del Gobierno Municipal: www.monterrey.gob.mx

Te puede interesar: Predial no aumentará en Monterrey durante la administración de Colosio Riojas

“Ahí, se podrá consultar el adeudo y/o cubrir el monto, y además, los ciudadanos que paguen por esta vía serán beneficiados con un descuento adicional del 2.5%”, señaló Fernández.

Para quienes deseen hacer su pago de manera presencial, agregó, pueden acudir a cualquiera de las 10 delegaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Las delegaciones para el pago del impuesto predial son las siguientes:

Parque España: Entrada por Federico Gómez s/n y Altos Hornos.

Mercado Juárez: Mercado Juárez, 2do. Piso, Local 6, colonia Centro.

Lázaro Cárdenas: Av. Lázaro Cárdenas 2810, Local 2, colonia La República.

Parque Alamey: Zuazua 3701, esq. Ladrón de Guevara, colonia Del Norte.

Parque Aztlán: Av. Solidaridad s/n entre Esquisto y Apolo.

Mesa de Hacienda: Lincoln y Cd. Madero, interior del Edificio de Tránsito.

Parque Tucán: Av. Comisión Tripartita esq. Uranio, colonia Valle de Infonavit.

Garza Sada: Av. Garza Sada #3900 cruz con Sierra Taray, Sierra Ventana.

Plaza La Silla: Local A8 Sótano, Av. Eugenio Garza Sada s/n, colonia Contry.

Plaza Real: Local C16 P/Baja, Jose Eleuterio Gonzalez 315.

Te puede interesar: Walmart te invita a su nueva tienda: Gómez Palacio Laguna

Las delegaciones estarán abiertas en un horario de las 8:00 a las 14:00 horas.