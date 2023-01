No ando en Cancún con una piña colada; voy a seguir saliendo: Samuel

Aunque ha sido criticado, especialmente en el Congreso de Nuevo León, por la cantidad de viajes que ha realizado, el gobernador Samuel García anunció que continuará saliendo del País porque esta es la mejor manera de atraer inversiones al Estado.

Durante la presentación del evento America´s Mobility of the Future el cual, aseguró, se afianzó durante un viaje de trabajo a Hannover, Alemania, García descartó rotundamente que se trate de paseos o de placer y dejó entrever que, nuevamente, se va de Nuevo León.

Te puede interesar: Diputados denuncian que con “portazo” Gobierno de NL quiere desaparecer al Poder Legislativo

“Mañana los titulares: ´¡Oooootra vez se va Samuel!´, como si anduviera ahí, con una piña colada en Cancún”, dijo el mandatario estatal.

Señaló que la entidad es referente de México y a nivel internacional.

“Lo vimos en Davos. No vamos a dejar de ir a esos eventos; es donde más se cuecen los grandes proyectos. Luego hay mucha grilla: ´¡Se la pasa de viaje!´”, expresó García.

Aclaró que sus viajes no son nada cómodos porque se la pasa prácticamente dos días a bordo de un avión.

“Casi dos días de vuelos para tres de chamba, no es viaje, no es placer, no es gozar”, expresó, “es realmente ir a donde se dan las oportunidades, no llegan solas”.

García advirtió que quienes lo critican seguirán haciéndolo porque continuará viajando

“¡Grábenselo!, pónganlo todos los días porque voy a seguir saliendo… cinco años, Iván (Rivas, secretario de Economía) para que tengas los puntos de los vuelos bien amarrados”.

Nuevo León, aseguró el mandatario, es una capital del mundo.

“Y también le estamos metiendo al turismo”.

Te puede interesar: Samuel compartirá en Davos cómo Nuevo León combatió la crisis hídrica

Los viajes más recientes del gobernador fueron a Egipto para participar en la COP 27, sobre el cambio climático. En diciembre estuvo en Italia y Francia y a principios de año viajó al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.