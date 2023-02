“¡Estamos hartos de tanta impunidad!”, denuncia Mario Escobar que alguien ingresó a las habitaciones del Nueva Castilla

Terriblemente molesto, cansado y harto de lo que llamó “tanta impunidad”, Mario Escobar denunció que alguien entró a las instalaciones del motel Nueva Castilla y contaminó el lugar donde fue encontrado el cuerpo de su hija Debanhi hace casi 10 meses.

“¿Qué están haciendo las autoridades?, ¡entiendan que son funcionarios públicos y por eso les pagan!”, expresó sumamente furioso Escobar en un video de su canal de YouTube.

El papá de Debanhi expresó que para él y su esposa, Dolores Bazaldúa, fue una sorpresa llegar y darse cuenta de que algunas habitaciones del inmueble están abiertas y presuntamente fueron sustraídas varias pantallas de TV.

“Venímos a ponerle una ofrenda a nuestra hija y nos topamos con esto. Lamentablemente nos encontramos con las habitaciones que, al parecer, fueron violentadas.

“Nos encontramos con habitaciones abiertas. Aquí estaban las autoridades locales y al parecer también autoridades federales tenían en resguardo (el inmueble)”, señaló el profesor.

Aparentemente quienes ingresaron al lugar lo hicieron por la parte trasera.

En esta imagen se aprecia que las puertas de las habitaciones están abiertas. Foto: Cortesía Mario Escobar

“Hago esta denuncia pública… no sé por qué lo hicieron. Me comentan algunas personas que pasan por aquí que al parecer forzaron la puerta de atrás y entraron a robarse no sé si las teles”, explicó Escobar, “obviamente la gente que estaba adelante en el motel por la carretera a Laredo eran las únicas personas que estaban.

“Ahorita ya hay vigilancia en la parte de atrás, pero lamentablemente están las puertas abiertas… ahí se ven desde la (habitación) 130 hasta la 150… tomé unas fotos”.

Escobar reiteró que la Fiscalía local sigue fallando.

“Siguen haciendo estos actos dolosos, no sabemos con qué motivo; estamos muy molestos mi esposa y yo”, afirmó en tono cada vez más enérgico.

Bazaldúa reiteró que ignoran quién es el responsable ni cual era su fin.

“Debe haber culpables, estamos en un proceso, acabamos de venir de México donde la FGR nos dio toda la seguridad que las cosas se iban a hacer bien, donde la Fiscalía de Nuevo León tenía en resguardo este motel donde fue asesinada, donde cometieron el femincidio de Debanhi; no sabemos qué más habra pasado o por qué lo hicieron”, intervino Escobar.

El padre de familia reiteró su denuncia pública.

Los presuntos ladrones ingresaron por la parte trasera del motel. Foto: Cortesía Mario Escobar

“¡No se vale que hagan esto!, estamos hartos, cansados de tanta impundad. ¡Estoy molesto, súper molesto porque estas autoridades nefastas de la Fiscalía de Nuevo León no hacen lo que tienen qué hacer!

“¡Estamos cansados, estamos hartos hasta este punto!, ¿qué quieren de nosotros? ¡Díganos quiénes asesinaron a Debanhi!... toda esa bola de corruptos, toda esa bola de gente que no hace su trabajo. ¡Estoy cansado, harto de tanta impunidad!”.