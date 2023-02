Que las noches sean de boda y los días de miel… matrimonios colectivos en la Macro rompen récord

Sin salón ni banquete… pero con mucho amor, mariachi y pastel, mil 657 parejas, mil 100 en la Explanada de los Héroes y 557 en el resto de Nuevo León, participaron en Día de San Valentín, en los Matrimonios Colectivos organizados por el Gobierno del Estado y la Dirección de Registro Civil.

Con emoción, nervios y muchas ganas de legalizar su unión los nuevos matrimonios llegaron poco después de las 09:00 horas a la Explanada para registrarse y más tarde obtener el acta que hace oficial su relación.

“Las actas ya están emitidas, el trabajo administrativo ya está hecho. La gente se va con su registro de matrimonio”, señaló Abelardo García González, director general del Registro Civil.

Algunas parejas subieron al estrado a recibir su acta de matrimonio. Foto: Martín Fuentes

En su mensaje a los recién casados, García González los felicitó por haber tomado la decisión de unirse legalmente.

“Quiero desearles el mejor de los éxitos, están empezando con el pie derecho. Deseo que todas las noches sean de boda y los días sean de miel”, expresó.

García González bromeó al hacer referencia de que algunos de los novios habían sido llevados a “fuerza”.

“A ver señora. No lo pellizque”, se refirió a una de las nuevas novias en medio de las risas de los asistentes.

Mientras que María Mercedes Elizondo, oficial del Registro Civil Número 7 de San Pedro, indicó que se estaba haciendo historia.

A las 11:24 horas Elizondo invitó a cerrar con broche de oro la ceremonia que fue amenizada por el dueto norteño Los Faraones y al final, el mariachi Mi Tierra participó como un regalo enviado por el gobernador Samuel García a los contrayentes.

“¡Pueden darse un beso!”, expresó Elizondo.

Antes, algunas parejas, a nombre de todas las demás, pudieron subir al estrado para recibir su acta de matrimonio y recibir las felicitaciones de las autoridades que acudieron al evento.

Un beso colectivo, la mejor manera de cerrar el evento. Foto: Martín Fuentes

Como en toda boda no faltó pastel y refresco,

Y en medio de la emoción, cada rostro, algunos ya curtidos por los años, hubo diferentes historias que este martes tuvieron un final feliz.

Ángeles y Benito

Se conocieron en 1972, pero no fue sino hasta 1980 cuando decidieron vivir juntos y desde entonces no ha pasado un solo día en que no se demuestren su amor.

“El amor hay que hacerlo crecer cada día, hay que echarle papelitos, maderitas para que la llama nunca se apague”, dijo Benito, que precisamente este 14 de febrero cumplió 72 años.

Su ahora esposa, de 74 años, añadió que desde que lo vio por primera vez, supo que algún día se iban a casar.

“Somos muy felices. Tenemos tres hijos. No nos habíamos casado porque no considerábamos que fuera tan importante, nuestra relación no necesita de papeles, pero ahora estamos viejos y ya vemos que legalizar evita muchos problemas”, señaló Ángeles.

Ingrid y Yasmín

Después de cinco años relación, Ingrid y Yasmín decidieron que ya era momento de legalizar.

Se armó el baile al ritmo de la música norteña. Foto: Martín Fuentes

“Anduve detrás de ella, se hacía la difícil, pero la convencí”, reveló Ingrid.

La pareja se conoció a través de una página de internet.

“Prácticamente desde que nos conocimos estamos enamoradas. Sólo nos faltaba este trámite”, indicó Yasmín.

Todas las parejas se llevaron su acta de matrimonio al final de la ceremonia. Foto: Martín Fuentes

Lolys y Benjamín

Lolys y Benjamín tienen 80 años, cada uno. Viven juntos desde hace casi 50 y afirman que nunca han tenido una pelea.

“¿Para qué?”, cuestiona Lolys quien presume que se “puso rubia” para el gran día. “Nunca nos hemos peleado, ninguna vez nos dormimos con algún problema que no hayamos resuelto. Esa es la clave para nuestra relación”.

Benjamín reveló que desde hace 10 ó 15 años quería casarse con Lolys, a quien llama “mi novia”.

No podía faltar el pastel y hubo suficiente para todos. Foto: Martín Fuentes

“No había dinero y no somos de andarle pidiendo a los hijos; bastante tienen ellos con sus problemas”.

Pero dijo que sus nietos los apoyan en todo, incluso acudieron a acompañarlos en su boda.

Mucho amor en la Explanada de los Héroes pic.twitter.com/yGqswMmMlZ — Martin Fuentes (@MartinFuentes) February 14, 2023

Te puede interesar: San Valentín 2022: Conoce el origen y por qué se celebra el 14 de febrero

Los números

Parejas casadas en la Macro: Mil 100.

El dueto regional Los Faraones amenizó la boda colectiva. Foto: Martín Fuentes

Parejas en el resto de NL: 557.

Parejas de adultos mayores: 14

Parejas igualitarias: