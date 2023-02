Criadores y veterinarios advierten sobre extinción de razas caninas si prospera Ley de Bienestar Animal

La pérdida de cientos de empleos y la posible extinción de razas como labrador o la golden retriever que sirven de apoyo a personas con discapacidad, como los débiles visuales, serían los resultados en caso de que la Ley de Bienestar Animal de Nuevo León insista con la prohibición de venta de caninos provenientes de criaderos.

El miércoles, alrededor de 50 asociaciones de médicos veterniarios, criadores y propietarios de tiendas de alimentos para mascotas, se manifestaron solicitando que no prospere esta prohibición.

Carlos Terrazas, médico veterinario zootecnista, integrante del Colegio de Médicos Veterinarios, indicó que buscan la modificación de la Ley de Bienestar Animal porque provocaría el desempleo de mucha gente que se dedica a la crianza responsable de perros.

“En Estados Unidos la industria de las mascotas está en segundo o tercer lugar como la que más dinero genera y en México anda por las mismas. Aquí propicia trabajo para estilistas caninos, paseadores, entrenadores, médicos veterinarios”, señaló, “esta ley prohíbe muchas cosas, entre otras, que los perros se reproduzcan de manera responsable.

“¿Qué es lo que buscamos?, que se hagan modificaciones (a la ley), que no se prohíba. ¿Por qué tengo que adoptar si mi derecho constitucional me dice que yo puedo decidir si quiero comprar? La ley me está prohibiendo comprar un perro de raza pura”, señaló Terrazas.

Los criadores piden una regulación justa en el tema. Foto: Martín Fuentes

De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y la Ley de Bienestar Animal, a partir de marzo estará prohibida la venta de perros y gatos de criaderos. Las tiendas de mascotas solamente podrán vender animales provenientes de centros de control canino y felino, asociaciones y albergues, todos previamente esterilizados.

“La gente que adquiere un perro de raza pura no lo va a echar a la calle porque invierte en vacunaciones, en estética, en entrenamientos. No digo que quienes tienen un perro mestizo no lo atiendan, pero la mayor parte de la derrama económica es por parte de los criadores”, añadió Terrazas.

El veterinario reiteró que se generaría pérdida de empleos en muchos sectores.

“Para empezar vas a acabar con estilistas, con paseadores, con entrenadores, con manejadores de perros, con las marcas de alimento. Las asociaciones viven de lo que les dan y no invierten en bultos de marcas reconocidas como Proplan, Royal que tienen un costo de más de 2 mil pesos”.

Terrazas añadió que con la esterilización, que también será obligatoria, algunas razas estarían en peligro de extinción.

“¡Imagínate acabar con una raza como la labrador o la golden, que son perros guías! También estaríamos condenando a personas con discapacidad, las personas sin vista que requieren de estos animales para poder tener un mejor nivel de vida.

“Hay personas que dicen que es maltrato animal usar a perros como rescatistas, pero ¿cuánta gente se salva en un terremoto, gracias a ellos?”.

Entre los manifestantes participaron la Asociación de Médicos Veterinarios, el Colegio de Médicos Veterinarios, la Asociación de Estilistas, clubes caninos y la Asociación de Entrenadores.

“Estamos de acuerdo en ordenar la ley, pero la ley tiene que ser estudiada y preparada por especialistas, gente que se dedique a la crianza”, detalló Terrazas. “Hemos intentado hablar con la personal de Medio Ambiente, pero están cerrados a que los perros de raza son la causa de toda la proliferación de enfermedades”.

Más de 50 asociaciones se manifestaron para pedir que se modifique la ley. Foto: Martín Fuentes

Recientemente se informó que se habían detectado varios casos de rabia en la periferia de Monterrey y también del incremento de casos de rickettsia, contagiada por la mordedura de garrapata, en humanos.

“¡Es mentira lo de la rabia! Eso lo provocó que invadiéramos el hábitat de diferentes especies que sí desarrollan el virus”, informó Terrazas.