Nuevo estadio de Tigres trasciende colores políticos, afirma César Esparza, director de Juego de Pelota

El nuevo estadio de los Tigres será un proyecto de clase mundial que no tiene colores políticos y trasciende, incluso a las aficiones felinas o rayadas, dijo César Esparza, director general de Juego de Pelota, empresa que tendrá los derechos de uso y explotación de este espacio.

“Precisamente estos proyectos no son ni de colores políticos ni de colores de aficiones. Este proyecto trasciende a la ciudad y trasciende que si le voy a los Tigres o a los Rayados; incluso trasciende si no me gusta el futbol”, expresó Esparza.

Destacó que se trata de un proyecto de clase mundial con una inversión de ocho mil 200 millones de pesos.

“Que le sirva a la ciudad con infraestructura para atraer espectáculos y deportes que beneficia todos”.

Esparza indicó que hay cuatro inversionistas interesados en el nuevo estadio.

“Recuerden que nosotros somos los que invitamos a otras empresas. Por cierto, hay dos empresas especializadas en administración y otras dos participando en la competencia. No quisiera decir cuáles son, pero si ustedes ´googlean´ es más fácil”.

Esparza señaló que lo más importante es que la UANL salga beneficiada.

“Vamos a tener que contar con cartas de intención de inversionistas especializados y hay acuerdos de confidencialidad”.

Esparza aclaró que tanto Cemex como Sinergia Deportiva están involucradas.

Congreso detiene proyecto

La Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso de Nuevo León frenó, hasta no tener toda la información necesaria, el proyecto del nuevo estadio de Tigres.

Mauro Molano, presidente de la comisión, indicó que es indispensable que el gobernador Samuel García envíe de nuevo la solicitud y aclare aspectos relacionados al predio que se busca usar para esta obra.

Molano señaló que esta duda surge respecto a quien administrará el inmueble.

“Además se pide especificar de dónde se tendrán los recursos para la edificación y qué modificaciones habrá en las vialidades que estén cerca del inmueble, entre otros”, señaló el diputado panista.

Estos son los puntos que solicita el Congreso del Estado:

Escrito actualizado donde se aclare la figura legal que se requiere para la desafectación del predio. Detalles de quiénes ocupan, usan y quienes son la figura jurídica del predio. Detalles de quiénes ocupan, usan y quienes son la figura jurídica de los predios colindantes. Proyecto integral y financiero que refiere en la solicitud. Precisar quién administrará el proyecto. De ser viable, datos si se contempla invertir recursos públicos en la construcción del nuevo estadio. Informar los lugares y la fecha en la que se reubicarán a quienes ocupan el predio en cuestión. Al terminar el convenio, detallar quien administrará el estadio. Que el Gobierno del Estado justifique la utilidad pública de la operación del comodato, así como el beneficio para la comunidad. Que el Gobierno del Estado detalle los beneficios que obtendrá la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Hasta que no se reciba esta información los diputados no volverán a tocar el tema en comisiones.