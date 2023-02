Ni animales en peligro de extinción ni pérdidas de empleos, descalifican reclamos por propuesta para reformar Ley de Bienestar Animal de NL

Según los manifestantes la raza golden retriever estaría destinada a la extinción al presuntamente no permitir las cruzas. Foto: Dreamstime

La asociación Unidos por el Bienestar Animal Nuevo León descalificó las versiones de diversos grupos de veterinarios y criadores respecto a que las propuestas de reforma a la Ley de Bienestar Animal pondrían en peligro de extinción a diferentes razas de perros y provocarían una crisis de desempleo en la industria de las mascotas.

El organismo detalló que los manifestantes desconocen el verdadero propósito del decreto y desinforman a la comunidad.

“Circula información imprecisa y errónea en contra de una reforma que el Gobierno de Nuevo León puso en consulta pública sobre la venta de animales. Las personas no han leído la reforma propuesta que está en consulta pública”, señala un comunicado.

Unidos por el Bienestar Animal Nuevo León señaló que quienes portestan están mencionando una iniciativa de ley por aprobar y citan, cuando en realidad es una reforma al Reglamento de Ley.

“Es importante que todos leamos realmente el alcance de esta Reforma al Reglamento de la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León”, añade el comunicado. “Existe desinformación y se ha confundido a la comunidad”.

El organismo aclaró algunos puntos que considera relevantes para informar con claridad.

“No se está modificando la Ley Estatal, sigue igual, se está emitiendo un decreto y modificando el Reglamento de la Ley Estatal. Están los carteles equivocados. Para empezar están manifestándose en contra de una ley que no prohíbe lo que están reclamando”.

Detalló que las ONGs no propusieron esta reforma.

“Es una iniciativa del Estado de Nuevo León debido a un problema evidente de zoonosis y sobrepoblación de animales domésticos de compañía en Estado”.

La reforma, aclaró la asociación, no está prohibiendo la crianza de perros y gatos. Los propietarios de mascotas podrán seguir cruzando animales de raza o criollos, sólo que no podrán sacar un provecho económico vendiéndolos.

“Pero pueden pueden tener y reproducir los perros y gatos que quieran”, aclaró.

Uno de los reclamos más fuertes de los manifestantes, que el 15 de febrero llegaron hasta el Congreso, se refiere a que al impedir las cruzas y fomentar la esterilización, algunas razas de servicio para el humano, estarían condenadas a la extinción.

“Extinción es la desaparición de total de una especie en el planeta por lo que no es correcto usar esta palabra para esta reforma. No se van a extinguir los perros y gatos en el mundo ni en Nuevo León por un reglamento local, sobre todo porque no se está prohibiendo se reproduzcan”, detalló Unidos por el Bienestar Animal de Nuevo León.

Lo que sí está prohibido, se informó, es la venta informal de animales.

“La venta informal ya está prohibida aún sin el decreto. Si usted es de los que cruzan a sus animales y los vende sin ningún pago al SAT, ni a los municipios, ni a Salubridad, sin registro alguno ante la Secretaría de Medio Ambiente está usted ya fuera de la ley y de la normativa de los tres órdenes de gobierno.

“Ya deberían de estar atendiendo denuncias en su contra. No necesita el decreto, usted ya está en la ilegalidad, y desde hace tiempo, no requiere manifestarse, ya lo pueden multar”.

La organización llamó a quienes realizan cruzas de animales y vive de ellos teniéndolos en condiciones no apropiadas a no continuar con esta práctica.

De acuerdo a Unidos por el Bienestar Animal la manifestación no tendría por qué haberse llevado a cabo en Congreso. Foto: Martín Fuentes

“Si usted los explota, vive de ellos teniéndolos en condiciones no apropiadas para su bienestar y su salud, no tendrá la aprobación para su negocio de ningún animalista.

“Viva la gente o no de ellos, las ONGs estamos en contra del maltrato, la crueldad, maltrato, el abandono, la explotación, las injusticias entorno a todos los animales, no sólo los perros y los gatos”.

Y recordó que pocos son los criadores que pagan impuestos.

El Colegio de Médicos Veterinarios señaló que su profesión y otras afines se verían seriamente afectada si prospera la reforma a la ley.

Sin embargo, la asociación aclaró que los especialistas no se verán afectados.

“No está prohibida la tenencia, reproducción y cambio de dominio de los perros y gatos. Sólo los criadores no pueden cobrar por este intercambio, destinado sólo a los animales rescatados del abandono”, detalló. “Los médicos veterinarios son nuestros aliados en esta causa de luchar por los derechos y el bienestar animal, los respetamos y los apreciamos, a todos ellos, y no vemos por qué están involucrados en la convocatoria y peticiones de las personas que venden animales”.

Tampoco los establecimientos de mascotas se verán afectados.

“Las tiendas para animales no tienen su principal ganancia en la venta de animales sino de productos para ellos, que nuevamente no se ven afectados si los animales y tenerlos no está prohibido.

Unidos por el Bienestar Animal aclaró que el decreto y el reglamento no pasan por el Poder Legislativo por lo que el Congreso de Nuevo León no era el lugar correcto para manifestarse ni esta aprobación dependía de los diputados.

Para más información se puede acceder a la consulta pública en la siguiente liga:

https://nl.gob.mx/sites/default/files/decreto_por_el_que_se_reforma_el_reglamento_de_la_ley_de_proteccion_y_bienestar_animal_para_la_sustentabilidad_del_estado_de_nuevo_leon.pdf