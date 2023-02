En Nuevo León sí hay agua para Tesla: Samuel

El gobernador Samuel García reaccionó a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y respondió que en Nuevo León sí hay agua para que la armadora de autos Tesla se pueda instalar y trabajar en la entidad.

“Sí hay agua en Nuevo León… y va a haber mucha más para el futuro de nuestro estado”, aseguró el mandatario, después de la ceremonia del Día de la Bandera en la Explanada de los Héroes.

La mañana de este viernes el presidente aseguró que si la empresa de Elon Musk insiste en llegar a Nuevo Léon se le negarán permisos porque no hay recursos hídricos.

“Si no hay agua sencillamente no se entregan permisos para eso; ya, no es factible”, expresó AMLO.

Pero García insistió en que trabajarán de la mano con la armadora.

“Para que puedan ir aclarando y comprobando que no utilizan agua de consumo humano y que la que utilizan es tratada y es mínima”, añadió. “Nuevo León tiene 3 mil litros de agua tratada qué dar y Tesla ocupa menos de 100… así que yo no le veo ningún problema al tema de agua”.

Sobre el estudio que Conagua entregará sobre los niveles de líquido en la entidad, el gobernador agregó que ese tema le toca a Tesla.

“Ir a pedir a Agua y Drenaje una solicitud de factibilidad”.

Respecto a si ya conversó con López Obrador sobre este asunto, reveló que todavía no.

“No lo he podido visitar, pero yo estoy dispuesto cuando él me diga, creo que viene al Estado. Aquí estamos, a la orden”, expresó.