¿Cómo será la planta de Tesla en Nuevo León?, el miércoles se sabrá

Una vez que se confirmó que la armadora Tesla sí se instalará en Nuevo León, Samuel García, gobernador del Estado, reveló que Elon Musk lo invitó para que este miércoles asista al Investor´s Day, en Austin, Texas.

En una breve entrevista con el mandatario, realizada a la salida del informe ¿Cómo vamos, Nuevo León?, García reiteró que está contento con la decisión, tanto del empresario como de la Federación.

“¿Qué sigue?, pues nos vamos a Austin hoy en la noche (el martes). Estamos muy contentos de que Elon Musk nos invitó al Investors´ Day que empieza mañana a las 11 de la mañana”, expresó García.

El gobernador señaló que este miércoles mostrarán un “render” de cómo quedaría la gigafactory más grande del mundo en Santa Catarina.

“Estamos muy contentos, muy motivados. Agradecerle al presidente, agradecer a Marcelo Ebrard y a todos los que colaboraron y construyeron a que se diera este gran proyecto, esta gran inversión que será histórica. A todos, muchas gracias”.

Respecto a cuándo comenzará la construcción de la planta, el mandatario señaló que esperan arrancar lo más pronto posible.

“Depende de la empresa, pero haremos todo para que sea muy rápida”, agregó.

García finalizó al comentar que aún no se ve qué tipos de incentivos se ofrecerá a Tela.

Este martes, durante la conferencia “La mañanera” el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que la armadora de autos eléctricos sí se instalará “en Monterrey”, después de varias negociaciones.

“Hay ya un entendimiento… sí van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua; ellos van a ayudar en este sentido”, expresó López Obrador.

El mandatario nacional añadió que no desea ampliar más la información porque “creo que mañana (el miércoles) se va a dar a conocer este anuncio a detalle por parte de la empresa”.

“Y además se van a dar a conocer algunos compromisos y la semana que viene, otros”.

Durante semanas se especuló si Tesla llegaría a o no a Nuevo León. Las tensiones crecieron cuando la semana pasada López Obrador señaló que si no había en el Estado la Federación no otorgaría permisos para la empresa.

AMLO reveló que habló con Elon Musk, CEO de Tesla en dos ocasiones.

“Por medio de videoconferencias… fue el viernes por la noche desde Chetumal y ayer por la mañana… y él fue muy receptivo, comprendiendo nuestras preocupaciones y aceptando nuestras propuestas”, agregó el presidente.