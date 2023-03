Jessica Martínez se integra a la bancada priista en Congreso

La legisladora Jessica Martínez, quien hasta ayer era diputada sin partido en el Congreso de Nuevo León, se integró a las filas del PRI convirtiendo a la bancada tricolor en una fuerza mayoritaria.

Este movimiento se hizo durante el último día para que los legisladores renunciaran a sus partidos y se integraran a otras fracciones si quieren contender para la elección del 2024.

Te puede interesar: Diputada Jessica Martínez pide que niños no nacidos en NL tengan acceso a servicios universales de Salud

Martínez fue recibida por los legisladores del tricolor y por Heriberto Treviño Cantú, coordinador priista y por José Luis Garza Ochoa, dirigente estatal.

“Quiero anunciar que lejos de que vieran una bancada que se pudiera resquebrajar, hoy hacemos el anuncio que tomó a bien la diputada Jessica Martínez formar parte de nuestra bancada del grupo legislativo del PRI”, señaló Treviño Cantú.

Martínez explicó que se integra a la bancada por el respeto y el respaldo mostrados hacia ella.

“El día de hoy anuncio que me uno a la bancada del Partido Revolucionario Institucional, el día de ayer renuncié al partido de Morena, me da mucho gusto tener compañeras y compañeros que siempre me han respaldado en temas muy complicados en este estado, pero que han apoyado mi agenda”, dijo la legisladora local. “Es una agenda que sé que es difícil en un estado como este, pero siempre he tenido el respaldo y además el respeto de la bancada del PRI, el coordinador siempre ha sido muy amable conmigo, jamás se ha dirigido de una forma despectiva o usando adjetivos como lo han hecho otros grupos legislativos, aquí me siento segura y puedo seguir avanzando la agenda de mujeres, de LGBT y grupos vulnerables”.

Treviño Cantú indicó que con Martínez la bancada se fortalece en lugar de debilitarse como se especuló después de que rumores señalaban que varios legisladores planeaban cambiar de partido.

“Se ha comentado ahí que algunos diputados de algunos partidos, incluyendo el de nosotros, se irían y migrarían a las filas de otros partidos en especial al del gobierno, pero nuestra bancada se encuentra firme y sólida”, expresó Treviño Cantú.

Garza Ochoa destacó que Jessica Martínez es una mujer de luchas, de causas y que brilla con luz propia.

“Con gran emoción y seguros del beneficio que le trae a Nuevo León hoy recibimos con todo el corazón a la diputada Jessica Martínez, una mujer de luchas y de causas y que por su puesto en nuestro partido tiene siempre el apoyo incondicional que tiene una vida y una luz propia. Muchas gracias por venir a abonar con tu esfuerzo y tenacidad al Partido, gracias a ti, aquí estamos todos firmes y unidos y vamos a seguir todos trabajando de la mano por lo que más le interesa al PRI, que es la gente, trabajando por Nuevo León”, añadió Garza Ochoa.

Te puede interesar: Nuevos casos de VIH en México son entre menores de edad, advierte legisladora Jessica Martínez

Con la suma de Jessica Martínez, la bancada del PRI en el Congreso Local está conformada ya por 14 diputados.