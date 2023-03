Samuel hace encuesta: ¿cómo debe llamarse su hija: Mariel o Mari Elon?

El miércoles, el gobernador Samuel García propuso a su esposa, Mariana Rodríguez, que si tienen un hijo varón debería llamarse Samu Elon García Rodríguez, pero ahora, el mandatario propone cambiar el nombre a Mariel y llamarla Mari Elon, en honor al CEO de Tesla, Elon Musk.

En una historia de Instagram, García pidió a sus seguidores que decidan cuál es el nombre que debería llevar su primogénita, una vez que nazca.

“¡Cómo no se iba a venir Tesla si somos el pueblo más creativo del planeta!”, expresó el gobernador muy divertido. “Estaba echándome un taco y me llegaron mensajes; un amigo, que voy a omitir su identidad porque luego Mariana le puede dejar de hablar me dice: ´Ponle a tu hija Mari Elon García Rodríguez´”.

Señaló que su hija llegó con Tesla bajo el brazo, en lugar de torta.

“Mari Elon llegó con Tesla, no con torta sino con Tesla Mari Elon García”.

¿Qué tal se ve Elon Musk con bigote y sombrero norteño? Foto: Redes Sociales

También en Instagram, García echó mano de su sentido del humor y compartió una imagen de Elon Musk, pero con bigote y sombrero norteño.

La imagen es de un gafete con el logo de Tesla y dice PATRÓN.

En el nombre del empleado señala: Ing. MiguELON MUSKeda TesLa Garza.