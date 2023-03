Desairan en Monterrey manifestación en apoyo al Ejército Mexicano

La manifestación en apoyo a los soldados del Ejército Mexicano, vinculados a proceso por la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, fue desairada en Monterrey.

Se esperaba una presencia multitudinaria frente a las instalaciones de la Séptima Zona militar, sin embargo, apenas unas 10 personas, entre niños y adultos hicieron acto de presencia desde antes de las 09:00 horas del domingo.

Incluso los mismos asistentes se veían sorprendidos del pobre poder de convocatoria y reconocieron que “estuvo mal organizado”.

“Estamos en contra de las injusticias que hacen con los militares, tanta humillación. Cantidades de veces (vemos) en televisión cómo los humillan, patean… y ellos nada más están cumpliendo con su trabajo”, expresó Jesús García, ex militar, quien intervino en la manfiestación.

A pesar de toda su labor, añadió, mandan a los soldados a prisión.

“Ahorita por lo que pasó allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas ya están en la cárcel y eso es lo que nos molesta. Somos un grupo reducido de personas, pero habemos más gente. Yo soy un ex militar y tenemos grupos de varios (ex militares); esto estuvo mal organizado, pero nos vamos a volver a reunir para seguir apoyando a nuestro ejército, que es la máxima autoridad que tenemos”.

García indicó que es un peligro lo que se hace con los miembros de la armada nacional.

“Si pisotean a nuestra máxima autoridad, ¿qué se espera?”.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador, recomendó a la ciudadanía no acudir a las manifestaciones porque podrían estar orquestadas por el crimen organizado, pero García echó por tierra esta situación.

“¡Eso no es cierto! Es más, este problema fue ocasionado por él. ¡Que vaya a donde están los enfrentamientos y que vaya y los apacigüe con los abrazos que él dice!”, expresó. “Esto no se trata de abrazos, esto es de balazos. No puedes ir a abrazarlos (a los delincuentes), tienes que responderles de la misma manera”.

Señaló que el mandatario ya buscó “por todos lados” y no encontró ninguna solución.

“Todos saben que el asunto de seguridad está mal, pero nunca lo van a reconocer. Por eso mismo estamos aquí, porque el Ejército está para protegernos, pero no pueden actuar. Yo tengo amigos militares que dicen: ´Es que no podemos actuar, tenemos miedo de irnos al bote´”, afirmó García.

De acuerdo a una convocatoria en redes sociales, este domingo 51 ciudades de México se unirían en una manifestación masiva a favor del Ejército Mexicano

La convocatoria inicial invitó a una concentración en favor de las fuerzas castrenses en el Ángel de la Independencia en la CDMX.

Al paso de los días, a través de redes sociales como Facebook y grupos de Whatsapp, se organizaron diferentes marchas y manifestaciones en 51 ciudades del país.

En Monterrey, además de la mini concentración en la Séptima Zona militar, un grupo más nutrido, unas 60 personas, se congregaron en la Macroplaza con el mismo fin: dar su apoyo a los militares.

Ahí hubo varias unidades con soldados y los asistentes entonaron el Himno Nacional, además de expresar su apoyo.

García reiteró que insistirán en reunirse.

“Le pedimos al Gobierno que deje actuar al ejército, que lo deje hacer su trabajo y no lo ate de manos. ¡Son los que nos protegen! Y han habido miles de militares muertos; tengo amigos que fallecieron”.

Desde temprano el grupo de manfiestantes se presentó en la Séptima Zona Militar. Foto: Martín Fuentes

Explicó que los ciudadanos no están de acuerdo la forma en la que el Gobierno está manejando el tema de seguridad.

“No estamos de acuerdo con que.. ´¡mátalos y ya!´, pero que se haga una investigación a fondo, en el caso de Nuevo Laredo, no nada más porque ellos dicen…

“Las personas (muertas) eran delincuentes, eso lo sabemos todos...”, reveló García.