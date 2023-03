Advierte PAN estatal que Nuevo León está al borde de una crisis constitucional e institucional

Hernán Salinas Wolberg, dirigente estatal del PAN, advirtió que Nuevo León está al borde de una crisis constitucional e institucional porque Samuel García y sus funcionarios, de manera negligente, han ignorado los decretos del Poder Legislativo.

El martes, al presentar un escrito a nombre del partido en Palacio de Gobierno, Salinas Wolberg, acompañado por los legisladores locales Paola Coronado, Mauro Molano, Luis Susarrey, Eduardo Leal, Jesús Gómez y la diputada federal Annia Gómez, Salinas Wolberg exigió al gobernador, respetar el estado de derecho y la Constitución, a la que él mismo propuso una reforma integral.

Te puede interesar: PRIAN busca que se “destrabe” proceso para selección del nuevo fiscal de NL

El líder panista consideró que la actitud del Ejecutivo está perjudicando a los ciudadanos de Nuevo León, quienes exigen que se dedique a trabajar en su beneficio.

“Estamos exigiéndole al gobernador el respeto al orden constitucional de Nuevo León que él y sus funcionarios han venido quebrantando, primero al ignorar los decretos del Poder Legislativo, que de manera negligente e inconstitucional se ha negado a publicar”, expresó Salinas Wolberg.

Para los blanquiazules es muy lamentable que no se respete la Constitución ni la ley.

“Pero, sobre todo, que no se respeten los acuerdos políticos que se han hecho en Nuevo León y esto es lo que tiene al borde de una crisis constitucional y una crisis institucional a nuestro Estado”.

El líder estatal expresó que su planteamiento es muy puntual.

“El día de hoy venimos a entregar exigiéndole al gobernador el respeto al orden constitucional en Nuevo León que, lamentablemente, él y los funcionarios a su cargo, han venido quebrantando en los últimos meses”.

Salinas Wolberg enumeró las faltas del Poder Ejecutivo.

“Primero, ignorando los actos del Legislativo y con ello me refiero a los decretos que se han aprobado en el Congreso del Estado”, explicó, “entonces y de manera negligente, inconstitucional e ilegal el gobernador ha decidido no publicar y hago un ejemplo muy puntual: las reformas a la Constitución de Nuevo León, las reformas a la Constitución que el gobernador no tiene la posibilidad legal de vetar y está obligado a publicar las reformas que se conocen como primera vuelta y, en consecuencia, lo que se le conoce como segunda vuelta o las reformas definitivas”.

Te puede interesar: Secretario general de gobierno tiene 56 leyes en el cajón; PRI y PAN de NL piden juicio político en su contra

Lo más incongruente, enfatizó Salinas Wolberg, es que el gobernador pretende ampararse contra las reformas a la Constitución que él mismo impulsó, con la redacción que su equipo presentó y ahora, él mismo las desconoce.