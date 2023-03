Aldo Fasci sobre paro en Congreso: Diputados son “laxantes”

La decisión de los diputados del Congreso local, de suspender labores, en protesta por un amparo concedido a Samuel García por un juez tamaulipeco ha generado distintas reacciones, una de ellas de Aldo Fasci, quien a pesar de haber sido presentado como Vocero del Gobierno estatal, el 4 de noviembre, el jueves manifestó su “opinión ciudadana” y llamó a los legisladores “soberbios”, “pedantes” y “laxantes”.

“Convoqué a título personal, quiero decirles que yo he estado aconsejando al señor gobernador en distintos temas, y a otros personajes, de forma honoraria, a nombre del gobierno. No soy empleado, ni del gobierno ni de nadie” explicó el ex secretario de Seguridad.

Fasci convocó a rueda de prensa tras haber estado dialogando con miembros distinguidos de partidos políticos, respecto a las diferencias entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

“Ya son cuatro meses y no hay forma, no quiere ceder nadie. La verdad, molesta ver una actitud tan soberbia… y pedante… y laxante (de los diputados)”, expresó Fasci.

“Lo que pasó ayer en el Congreso es algo muy grave que no podemos permitir porque no puede ser que un poder público se vaya, es un delito. Es la coalición de servidores públicos abandonando un poder”.

Calificó este acto de “abandono de funciones ilegítimo” porque un juez otorgó una suspensión de amparo (el martes) y hoy (jueves) otra.

“Y del primer juez del que se quejan fue el mismo que le otorgó un amparo a Cabeza de Vaca y ahí nadie se quejó, o es como si (se quejaran) de la Fiscalía porque le dieron amparo al INE… o sea, ¿es en serio?”.

En broma señaló que él pensaba que los legisladores parecían niños chiquitos.

“Pero no, fíjense que mis nietos funcionan mejor”, agregó. “Insisto, es una actitud soberbia y pedante… bueno, también lo otro, laxantes… ¡son los diputados laxantes!.. ¿sí saben pa´ qué sirven, verdad?, los laxantes.

“Está bien para los que estén estreñidos, pero el resto de la gente no tiene la culpa, no pueden abandonar un poder, no pueden hacer esos berrinches”.

Fasci quiere convocar, urgentemente, al diálogo.

“Pero no puede haber diálogo si o no hay buena fe, porque se sientan y no arreglan nada ¡porque no quieren arreglar!, ¡porque es una lucha de ver quién tiene la pistola más grande!.. y ni pistola usan o… quién tiene el laxante más poderoso”.

En Nuevo León, afirmó, hay muchos problemas qué arreglar por encima de las diferencias.

“Estamos mal, hombre; muy mal todos. Sé que el exgobernador (Fernando) Canales está muy interesado en coadyuvar; sería buenísimo porque él entiende”.

Fasci, incluso, se ofreció como mediador.

“Convoco al diálogo y si sirvo de algo aquí estoy, me pueden decir lo que quieran… ya sé de lo que me voy a morir, pero ya hay que parar esto como personas, adultos y no como niños chiquitos. No es llamar a la madurez política sino a la madurez como persona”, añadió.