Movimiento Ciudadano sigue trabajando y rinde cuentas por gastos ejercidos entre diciembre y febrero

Sin importar el entorno político que se vive en el Congreso de Nuevo León, Movimiento Ciudadano continúa trabajando y este viernes presentó la rendición de cuentas por los gastos ejercidos en el trienio diciembre 2022-febrero 2023.

Eduardo Gaona, coordinador de la bancada naranja, recalcó que se trata de un compromiso que la fracción hizo desde el inicio de la presente Legislatura.

Afirmó que las “megavacaciones” avaladas por el PRIAN no afectarán a MC, que se mantendrá laborando tanto en el Congreso del Estado, como en la calle, de cerca a los ciudadanos.

El coordinador destacó que no se debe dar pie a la opacidad, por eso hizo un llamado al PRIAN para que también difunda en qué ejercieron su Bono de Gestoría.

Y es que históricamente, PRI y PAN ha operado con total opacidad estos recursos, señaló.

“Además de estar de vacaciones, son opacos. La gente quiere un cambio, y ese cambio está representado en Movimiento Ciudadano. Los del PRIAN están de vacaciones, pero nosotros seguimos trabajando”, comentó Gaona.

PRIAN, añadió el legislador, no solamente no transparenta, también paraliza el Congreso y, además, eroga un gasto por 150 mil pesos diarios al no trabajar.

“Por cada sesión del Pleno que no se realiza, eso es lo que representa el capricho de los panistas en el Congreso de Nuevo León”.

Los recursos respectivos al Bono de Gestoría de la Bancada Naranja fueron usados en gasto corriente, así como en renta de oficinas que sirven como enlace con los ciudadanos a fin de brindarles atención a sus distintas necesidades.

“La transparencia y la rendición de cuentas forman parte de nuestras banderas, y aquí estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos con los ciudadanos desde que empezamos en la Legislatura”, dijo el coordinador de la Bancada Naranja.

“Lo estamos haciendo bien en ese sentido, y eso no va a cambiar. Este es el deber ser, así es como se tiene que trabajar en el Congreso del Estado”.