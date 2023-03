Que les den “chance”; PAN de Monterrey pide evitar cacería de autos con placas “viejas”

A través de su presidente, Policarpo Flores, el PAN de Monterrey presentó este jueves una petición al alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas a través de la cual le solicita un tiempo de gracia para automovilistas que al 31 de marzo, y por cuestiones económicas, no hayan logrado hacer el cambio de placas en Nuevo León.

Acompañado de Juan Carlos Ruiz García y de Jorge Ayala, integrantes del partido, Flores explicó que la pandemia provocó que, aún hoy, muchas personas no hayan podido recuperarse a nivel económico, por haber perdido sus trabajos o por enfermedad.

Esta situación les impide cumplir con algunas de sus obligaciones, una de ellas, el pago por el cambio de placas.

“La invitación es que no se inicie una cacería, como se acostumbra cuando pasa la fecha del cambio de placas, especialmente en Semana Santa, cuando la Ciudad se queda sola y es fácil identificar a quienes no hicieron el trámite”, explicó.

Flores aclaró que el documento presentado en el despacho de Colosio Riojas no pide que se exente del pago a quienes tienen problemas de dinero.

“Tampoco pedimos que el ciudadano no cumpla con sus obligaciones; lo que pedimos es que pueda, el municipio, dar un tiempo permisible para que Gobierno del Estado, con los ayuntamientos pueda entablar un diálogo y los automovilistas puedan hacer un tipo de convenio para cumplir con su derecho”, señaló el albiazul.

Flores detalló que quienes cometan infracciones o participen en choques no quedarán excluidos del pago correspondiente.

“Si un ciudadano comete una infracción, un accidente tendrá que solventar, en ese momento, la consecuencias de sus actos que es el cambio de placas inmediato, además de las multas correspondientes”, añadió. “Sin embargo todo aquel que no tiene una infracción y no comete un accidente, pero, por tema económico, por falta de dinero, no pudo lograr su cambio, se le pueda se le pueda dar un tiempo por parte del municipio de Monterrey para que logre un convenio con el Gobierno del Estado”.

Flores reveló que en el documento presentado se pide un tiempo de gracia de tres a cuatro semanas para que los conductores se regularicen.

“La pandemia, a pesar de que ya hace un tiempo se levantó el estado de emergencia, mucha gente no ha logrado sacar adelante sus adeudos, las cargas económicas”.

En el municipio de Monterrey, añadió Flores, están las condiciones para poder tener un tiempo de tolerancia para que los ciudadanos puedan reactivarse económicamente por completo o establecer un convenio con el Estado para que le puedan facilitar sus placas.

“Apostamos a la buena voluntad del municipio de Monterrey y del alcalde para que pueda apoyar a la ciudadanía. El alcalde se ha cansado de decir que él está a favor de los regiomontanos y creo que es el momento para demostrarlo”, dijo Flores.