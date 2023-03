¡No se va, no se va..!; PAN sale en defensa de La Pastora: es un ícono de NL y no puede desaparecer

Por ser un ícono de Nuevo León y una de las pocas áreas verdes protegidas en el área metropolitana de Monterrey, el parque zoológico La Pastora no desaparecerá, confirmó el Partido Acción Nacional.

Legisladores blanquiazules recorrieron las instalaciones donde pudieron comprobar que el lugar de recreación está en abandono.

Los diputados estuvieron acompañados por veterinarios y activistas, además de entregar una solicitud de transparencia sobre las especies existentes y su cuidado a las autoridades estatales.

Durante el recorrido constataron el abandono del zoológico y el desinterés de las autoridades de conservarlo atractivo para los visitantes.

Se detectaron animales enfermos y jaulas vacías dentro de las instalaciones de La Pastora. Foto: Cortesías GLPAN

Itzel Castillo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Congreso, informó que existen muchas jaulas vacías y animales mal alimentados y enfermos en un claro indicio de que quieren desaparecer el parque zoológico.

“Nos llevamos muchísimas sorpresas, hay jaulas vacías, los animales están mal. Obviamente, un zoológico desairado, no el que conocemos todos porque debemos de recordar que todos los ciudadanos de Nuevo León y de otros estados acudieron al zoológico La Pastora y hoy nosotros fuimos a cerciorarnos y no creíamos que estuviera en esa situación y nos preocupa muchísimo que este gobierno no se preocupe por tener entornos familiares”, expresó Castillo.

La legisladora rechazó categóricamente que el centro turístico vaya a desaparecer.

“Lamentamos mucho verlo en esta situación, sí es muy preocupante, las condiciones están pésimas y como diputados de Acción Nacional nos vamos a ocupar porque el zoológico La Pastora no se debe de mover”.

Castillo indicó que por diversos medios se ha externado que el Gobierno del Estado lo quiere retirar.

“El grupo Legislativo de Acción Nacional no lo va a permitir y por eso estamos apoyando y respaldando a todos los activistas que el zoológico de La Pastora se tiene que quedar”, enfatizó.

La Pastora, añadió Castillo, es un icono del Guadalupe, de Nuevo León y es un área para todas las familias, para la convivencia familiar.

“Y hoy nos hemos enterado por activistas y redes sociales y asociaciones civiles que el Gobierno del Estado tiene pensado quitar La Pastora y nos declaramos en contra de eso”.

Los legisladores panistas señalan que hay poco interés del Gobierno del Estado, de mantener vivo el zoológico. Foto: Cortesía GLPAN

Al recorrido por el zoológico acudieron también los diputados Eduardo Leal Buenfil, Jesús Gómez Reyes, Nancy Olguín Díaz y Paola Coronado Ramírez.

¿Qué pasaría con los animales?

Ante comentarios de un posible cierre del parque La Pastora, el diputado del Partido Verde, Raúl Lozano pidió a la Dirección General del Parque Fundidora, entidad que administra el zoológico, aclarar estos rumores, mediante un informe detallado, en donde expliquen al Congreso si existe un plan en el corto o mediano plazo, para el cierre del espacio.

Desde tribuna del Congreso, Lozano solicitó también conocer, si es que se está considerando el cierre, saber cuál será el manejo y destino de todos los animales que allí se encuentran.

“En últimas fechas, ha corrido el rumor de que la zona del zoológico del Parque La Pastora será cerrado porque ya no es costeable su mantenimiento y porque la tendencia mundial sobre los zoológicos es la de irlos desapareciendo”, expresó el diputado.

Otro argumento, añadió Lozano, tiene que ver con el proyecto de regeneración del parque de cara al Mundial de Futbol, del que la ciudad será sede parcial, junto con otros lugares de México, Estados Unidos y Canadá.

“Ante estos rumores, es importante conocer si en realidad existe tal intención de quitar el zoológico y en caso de que así sea, saber cuál será el manejo y destino de todos los animales que allí se encuentran, porque cualquier acción no planeada, puede poner en riesgo su vida”, señaló el legislador.

El coordinador de la bancada del Partido Verde señaló que es muy importante garantizar las mejores condiciones para los animales que viven en el parque y por ello es imperante saber, cuales son los planes para La Pastora.

Raúl Lozano, coordinador del Partido Verde, señaló que es muy importante garantizar las mejores condiciones para los animales que viven en el parque. Foto: Cortesía GLPV

“Los animales en cautiverio requieren traslados especiales y el destino a dónde irán. No se trata ni de regresarlos a su hábitat natural, pues sus condiciones no les permitirían la sobrevivencia, y si se pretende donarlos o venderlos a zoológicos privados, habría que saber las condiciones en las cuales los alojarán, por ello solicitamos estos datos, que responderán a las dudas que se han generado en diversos grupos de la sociedad”, detalló Lozano.

La propuesta fue aprobada por unanimidad y en tribuna contó con el apoyo de diputadas de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.