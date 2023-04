¡Qué mal corazón!, envenenan con alimento donado a 40 perritos y gatitos del refugio Ayuda a un callejerito en Nuevo León

Un nuevo caso de crueldad animal se registró en Nuevo León cuando la asociación civil Ayuda a un callejerito, que resguarda perritos y gatitos en situación de calle, recibió donación de alimento envenenado lo que provocó la muerte de cuatro felinos y cinco canes de un total de 40 animales intoxicados.

Guadalupe Hernández, fundadora de la agrupación, indicó que fue el viernes de la semana pasada cuando una persona de nombre Mónica los contactó a través del Facebook para indicar que haría una donación: un bulto de croquetas para perro y otro para gato.

“Todo muy normal. Me dijo que los enviaría en un taxi de aplicación y me comentó que me avisaría cuando la unidad llegara aquí, al resguardo”, recordó.

Hernández señaló que el chofer conducía un automóvil Attitude en color guindo, pero no sabe más.

“A la hora de la cena les revolví ese alimento nuevo con el que los animalitos están acostumbrados a comer”, explicó, “pero como a los 20 minutos empezaron a vomitar y hacer del baño muy feo”.

De inmediato llevó a las mascotas con el veterinario quien le explicó que los síntomas que presentaban eran de envenenamiento.

“Fue una situación muy triste porque los perritos y los gatitos estaban muy mal. Cuando regresé al resguardo me puse a checar los bultos y me cercioré de que estaban sellados, pero al abrirlos detecté pequeños agujeritos lo que indica que se les inyectó algún tipo de veneno”.

El veterinario aún no tiene reporte de qué clase de tóxico se usó.

Hernández detalló que intentó localizar a Mónica, pero no tuvo resultados.

“Al parecer cerró la cuenta. Estamos tratando de localizar al chofer de la plataforma para que nos dé más información”.

El caso, expresó Hernández, ya está en manos de la Policía Cibernética.

“Nos comentaron que después de que se cierra una cuenta todavía tienen algunos días para poder rastrear la liga, pero no hay resultados aún”.

La Secretaría de Medio Ambiente y diversas asociaciones de protección animal ya se acercaron a Hernández para ayudarle a dar con el responsable e hicieron donaciones de alimentos.

“Sí nos están apoyando”, afirmó.

La buena noticia es que este jueves fueron dados de alta dos gatitos y dos perritos.

Para evitar situaciones similares en el futuro, Ayuda a un callejerito tomará previsiones como solicitar nombre, dirección y teléfono a quienes hagan alguna donación en especie.

Los interesados en apoyar pueden comunicarse al teléfono 8134580134 donde se les informará el proceso para aportar.

Te puede interesar: Pena de dos años para quien mate a un animal doméstico en Nuevo León

Desde 2015 Ayuda a un callejerito ha dado en adopción a 500 perritos y aproximadamente a 220 gatitos.